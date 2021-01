Trascorsi solo pochi giorni dal ban definitivo di Trump da Twitter, il successore Joe Biden prepara i propri account sulla piattaforma in vista dell’ormai imminente insediamento alla Casa Bianca: inaugurato l’account @PresElectBiden. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo conta già oltre 400.000 follower.

L’account ufficiale del Presidente USA sul social è e rimarrà @POTUS, al momento ancora nelle mani di Trump, ma a breve ereditato da Biden. I suoi 33,3 milioni di follower non saranno però automaticamente trasferiti con il passaggio di consegne: Twitter ha fatto sapere nelle scorse settimane che sottoporrà la decisione agli utenti, liberi di continuare a seguire il profilo o di abbandonarlo. Una scelta che ha fatto storcere il naso nell’entourage del candidato democratico neoeletto. Questo il primo post di @PresElectBiden.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.

— President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021