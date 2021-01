Twitter spiega il passaggio da Trump a Biden

Mancano poche ore all’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, noto come Inauguration Day 2021, quindi Twitter ha spiegato in dettaglio come avverrà la transizione degli account governativi dalla vecchia alla nuova amministrazione. L’azienda guidata da Jack Dorsey vuole essere più chiara e trasparente possibile nei confronti degli utenti che usano il social network per seguire le vicende politiche.

Come fatto nel 2017, in occasione dell’elezione di Trump, Twitter lavora da diverse settimane con il governo per facilitare il passaggio degli account ai nuovi proprietari. Innanzitutto gli attuali account verranno trasferiti alla National Archives and Records Administration (NARA), dove i tweet e la cronologia rimarranno pubblicamente disponibili. Inoltre verranno aggiornati gli username per riflettere il nuovo stato. Ad esempio, l’account @POTUS dell’ex Presidente diventerà @POTUS45.

Twitter procederà quindi al trasferimento di tutti gli account istituzionali: @Transition46 diventerà @WhiteHouse (Casa Bianca), @PresElectBiden diventerà @POTUS, @SenKamalaHarris diventerà @VP (Vice Presidente), @FLOTUSBiden diventerà @FLOTUS (First Lady) e @PressSecPsaki diventerà @PressSec (Portavoce della Casa Bianca).

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.

— President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021