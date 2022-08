Twitter conferma vulnerabilità e data breach

Twitter ha confermato che, a causa di una vulnerabilità introdotta con l’aggiornamento del codice di giugno 2021, qualcuno ha avuto accesso agli account e sottratto varie informazioni personali. A fine luglio, un certo “devil” ha messo in vendita i dati di oltre 5,4 milioni di utenti sul dark web. L’azienda californiana ha risolto il bug e informato gli interessati (non tutti).

Data breach: come proteggere l’account

Twitter ha ricevuto la segnalazione della vulnerabilità a gennaio 2022 attraverso il programma bug bounty. Il problema di sicurezza, segnalato anche sulla piattaforma HackerOne, consentiva di verificare l’esistenza di un account (Twitter ID) indicando numero di telefono o indirizzo email. L’azienda spiega che il bug, introdotto con un aggiornamento del codice a giugno 2021, è stato successivamente risolto.

A fine luglio però un cybercriminale ha svelato di aver sfruttato la vulnerabilità per raccogliere i dati di oltre 5,4 milioni di utenti. Utilizzando il Twitter ID ha avuto accesso ad altre informazioni pubbliche, tra cui nome di login, posizione geografica, immagine del profilo e numero di follower. I dati sono stati messi in vendita per 30.000 dollari e almeno due persone hanno acquistato il database per una somma inferiore.

Twitter ha contattato la maggioranza degli utenti, ma non è possibile confermare con esattezza il numero di account interessati. L’azienda suggerisce di non aggiungere numeri di telefono e indirizzi email conosciuti per mantenere anonima l’identità. Gli utenti dovrebbero inoltre attivare l’autenticazione in due fattori. Per bloccare eventuali attacchi di phishing, spear phishing o smishing è preferibile istallare una soluzione di sicurezza, come Malwarebytes Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.