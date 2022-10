Twitter: invasione di troll dopo l'arrivo di Musk

Elon Musk è diventato ufficialmente il nuovo proprietario solo da tre giorni, ma Twitter deve già fronteggiare il primo attacco contro la piattaforma. Nel fine settimana è iniziata una campagna di trolling su vasta scala con oltre 50.000 tweet pubblicati da solo 300 account. Alcuni utenti hanno voluto “testare” il sistema di moderazione del social network.

Come è noto, Musk ha dichiarato di essere un “assolutista della libertà di parola”, quindi vuole trasformare Twitter in una “piazza digitale”, in cui gli utenti possono discutere su diversi argomenti nel rispetto delle leggi. Per questo motivo ha pianificato la creazione di un consiglio per la moderazione dei contenuti che esaminerà ed eventualmente modificherà le regole attuali.

Alcuni utenti hanno subito approfittato dell’arrivo del nuovo proprietario per testare il sistema di moderazione, pubblicando numerosi contenuti vietati. Il Network Contagion Research Institute ha rilevato un aumento delle “n-word” di circa il 500% nelle ultime 12 ore.

Evidence suggests that bad actors are trying to test the limits on @Twitter. Several posts on 4chan encourage users to amplify derogatory slurs.

For example, over the last 12 hours, the use of the n-word has increased nearly 500% from the previous average. pic.twitter.com/mEqziaWuMF

— Network Contagion Research Institute (@ncri_io) October 28, 2022