Twitter: porno spam per oscurare le proteste in Cina

Il governo cinese ha trovato un modo “originale” per oscurare i tweet sulle proteste scoppiate in diverse città. Quando gli utenti cercano le informazioni, digitando “北京” (Pechino) o “上海” (Shanghai), vengono mostrati numerosi messaggi di spam con siti di scommesse, porno e servizi di escort. Questo tipo di censura è stata già attuata in passato, ma ora sembra un’azione effettuata tramite bot. Twitter non riesce a bloccare l’ondata di spam a causa della riduzione del personale.

Le proteste contro la politica “Zero-COVID” del governo cinese sono aumentate dopo la morte di 10 persone a causa dell’incendio scoppiato in un edificio residenziale di Urumqi. Le restrizioni imposte per contenere la diffusione del virus hanno rallentato i soccorsi e la fuga dei residenti. I video degli scontri con le forze dell’ordine sono stati pubblicati dai cittadini su Twitter.

I manifestanti usano le VPN per condividere informazioni sulle proteste, in quanto l’accesso ai social media occidentali è bloccato. Nelle ultime ore è iniziata un’ondata di spam proveniente da account dormienti o bot, molti dei quali collegati al governo. I tweet sulle proteste sono quasi completamente oscurati da porno, servizi di escort e siti di scommesse. È sufficiente inserire i nomi cinesi di Pechino, Shanghai e altre città per vedere un flusso infinito di spam.

Thread: Search for Beijing/Shanghai/other cities in Chinese on Twitter and you'll mostly see ads for escorts/porn/gambling, drowning out legitimate search results.

Data analysis in this thread suggests that there has been a *significant* uptick in these spam tweets. pic.twitter.com/Ao46g2ILzf

— Air-Moving Device (@AirMovingDevice) November 28, 2022