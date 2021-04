Professional Profiles: ecco i profili business di Twitter

Il percorso di rinnovamento imboccato da Twitter passerà in un futuro non troppo lontano anche dal lancio dei profili business o, come li definisce la piattaforma nella fase di test avviata oggi, Professional Profiles.

Professional Profiles: i profili business di Twitter

Includerà una mappa attraverso la quale ottenere indicazioni stradali, l’indirizzo completo (del negozio o della sede), il link al sito ufficiale e gli orari di apertura. Per capire a chi sono destinati è sufficiente far riferimento alla descrizione fornita: alle aziende anzitutto, ma anche a tutte quelle altre realtà che si affidano alle bacheche del social network per far conoscere o promuovere la loro attività.

Vi piace il nostro nuovo stile? Oggi stiamo lanciando un test entusiasmante per una nuova tipologia di profilo chiamata Professional Profiles! Un nuovo strumento che permetterà ai business, alle realtà non profit, agli editori, ai creatori e a chiunque utilizzi Twitter per lavoro, in modo da mostrare informazioni specifiche a proposito della loro attività, direttamente nel loro profilo.

A beneficiarne saranno anche utenti e clienti, ad esempio nel caso in cui si rende necessario contattare il servizio di assistenza di una società o di un produttore. Al momento non è chiaro (ma altamente probabile) se sarà necessaria una qualche forma di verifica per l’apertura di un profilo business o per la sua creazione partendo da uno standard.

Come scritto in apertura al momento la funzionalità è oggetto di una fase di test, limitata a poche attività con base negli Stati Uniti, al fine di raccogliere i feedback necessari per apportare eventuali perfezionamenti. Se tutto andrà secondo i piani, il rollout su più larga scala avverrà entro i prossimi mesi.