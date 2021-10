U-Mask, caso chiuso con sanzione da 450 mila euro

La vicenda U-Mask si chiude con una sanzione. Il caso ha raccolto grandissima eco poiché deflagrata in un momento cruciale della pandemia: erano mesi di grande paura generale, U-Mask aveva costruito il proprio brand attorno al design e all'efficacia protettiva dei suoi dispositivi, ma i test che ne mettevano in dubbio la protezione caddero come macigni sia sul progetto, sia sulla fiducia che i clienti riponevano in questi strumenti.

Mascherine note, usate da personaggi noti, diffuse in ambienti importanti, iconiche e teoricamente valide contro i pericoli di una infezione che diventava galoppante. Le indagini ministeriali fermarono però la corsa del brand e oggi si giunge a sentenza:

Per oltre un anno […] hanno promosso su internet le mascherine chirurgiche biotech “U-Mask” […], registrate come dispositivi medici, equiparandole indebitamente a facciali filtranti di efficacia protettiva superiore, quali i dispositivi di protezione individuale di classe FFP3, ed attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio proprietà virucide e una durata di 200 ore, certificate sulla base di test svolti in autonomia.

Inoltre, fino a fine febbraio 2021, le condizioni generali di contratto erano disponibili solo in lingua inglese e veniva vantata un’inesistente approvazione della mascherina da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si tratta di una pratica posta in essere con modalità ingannevoli e aggressive, in quanto suscettibili, da un lato, di ingannare i consumatori sull’effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute e, dall’altro, di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all’acquisto del prodotto[…].

Sempre sino alla fine dello scorso febbraio, le due società non rispettavano la disciplina in tema di informazioni precontrattuali per il consumatore nei contratti a distanza, non fornendo le previste indicazioni in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso del consumatore,[…].