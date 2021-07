Connettività multisede: le soluzioni proposte da Uania

Fondata nel 2019, con sede a Monopoli (BA), la startup Uania si pone come obiettivo quello di colmare un gap ben specifico: la mancanza o la limitata disponibilità di banda larga nelle aree geografiche ritenute non economicamente vantaggiose dai provider. Prendono così vita i servizi UaniaConnect e Uania Instant Activation.

Uania presenta UaniaConnect e Uania Instant Activation

UaniaConnect è dedicato alla connettività tra sedi periferiche, basandosi sulla tecnologia core di aggregazione di banda dei dispositivi UaniaBox installati nelle diverse location, permettendo l'accesso alle risorse aziendali condivise (email server, database e così via), anche passando dal cloud. Una vera e propria intranet aziendale, implementando nel modo più semplice possibile un sistema fino a oggi disponibile solo con soluzioni Multiprotocol Label Switching o SD-WAN. Per i prezzi consultare il sito ufficiale.

Uania Instant Activation permette ai clienti con un account abilitato su UaniaDesk (la piattaforma Web per business partner, reseller o utenti finali) di attivare autonomamente UaniaCloud di ogni nuovo dispositivo: è il servizio localizzato presso il data center Uania che lavora in sinergia con i dispositivi hardware UaniaBox installati presso i clienti, per ottenere il beneficio dell’aggregazione di banda. Diventa così possibile attivare, riavviare o fermare l'esecuzione di tutti gli UaniaCloud associati al proprio parco UaniaBox, garantendo a ciascun partner e dealer maggiore autonomia e controllo sulle soluzioni installate. Queste le parole di Christian Guiati, AD & Business Developer della società.