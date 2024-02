Uber Eats sperimenta le consegne con robot in Giappone

Uber, in collaborazione con Mitsubishi Electric e la startup di robotica autonoma Cartken, ha annunciato il lancio di un servizio che sfrutterà robot da marciapiede a guida autonoma per consegnare cibo ai clienti. Il servizio, disponibile tramite l’app Uber Eats, sarà attivo in una zona selezionata di Tokyo entro la fine di marzo. Gli orari di funzionamento saranno comunicati in prossimità della data di lancio.

Uber e Cartken: una partnership globale

Uber e Cartken, la startup fondata nel 2019 da ex ingegneri di Google (avevano realizzato Bookbot), hanno già una consolidata esperienza nella consegna tramite robot. Infatti, gestiscono già insieme un servizio a Fairfax, in Virginia, e a Miami. Questo è il loro primo progetto al di fuori degli Stati Uniti. La partnership coinvolge anche Mitsubishi Electric, che si occuperà delle operazioni a Tokyo.

Model C: il robot autonomo da marciapiede

Il servizio di consegna si baserà sul robot autonomo da marciapiede di Cartken, chiamato Model C. Il robot, dotato di un contenitore isolato da 27 litri, può raggiungere una velocità di circa 3,3 miglia all’ora. È equipaggiato con sensori come telecamere e software avanzati che gli consentono di rilevare, percepire e navigare nel suo ambiente. Cartken dispone anche di un sistema che permette ai lavoratori di monitorare e guidare il robot in remoto, se necessario. Secondo un portavoce di Uber, l’interfaccia di teleoperazione di Cartken sarà usata dai dipendenti di Mitsubishi Electric formati al sistema di guida remota di Cartken.

La consegna tramite robot è la risposta alla crisi logistica

Shoji Tanaka, direttore generale senior del centro di sviluppo di applicazioni avanzate di Mitsubishi Electric, ha espresso la sua opinione sul servizio di consegna tramite robot. Ha affermato che si tratta di una soluzione efficace alla crisi logistica che si aggraverà in futuro.

Ha aggiunto che spera che questa iniziativa serva da stimolo per la diffusione dei servizi di consegna tramite robot in Giappone. Ha anche anticipato che in futuro Mitsubishi Electric lavorerà con gli edifici e le infrastrutture delle fabbriche, che sono uno dei suoi punti di forza, per consentire ai robot autonomi di effettuare consegne all’interno di varie strutture.