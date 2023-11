Il noleggio auto di Uber arriva in Italia

A partire da oggi, Uber Rent è ufficialmente disponibile in Italia: si tratta del servizio per il noleggio auto proposto dal colosso del ride sharing. Il lancio interessa fin da subito le principali città del nostro paese, così come quelle di altri otto stati in tutta Europa. La ricerca e la prenotazione dei veicoli avviene attraverso la stessa applicazione già impiegata per richiedere una corsa.

Uber Rent: il noleggio auto dentro l’app

È il frutto delle partnership siglate con realtà già ben affermate di questo settore come Hertz, Avis e Budget. Fa parte della collaborazione anche Car Trawler, fornitore di tecnologia destinata proprio a questo ambito.

Per iniziare il noleggio di un’auto con Uber è sufficiente assicurarsi che l’applicazione mobile sia stata aggiornata all’ultima versione (controllare attraverso Google Play su Android e App Store su iOS), selezionare l’opzione Rent, poi la voce Noleggio e inserire infine i dati richiesti ovvero luogo e data del ritiro. L’interfaccia è quella mostrata negli screenshot qui sotto.

È possibile scegliere tra centinaia di veicoli, filtrandoli in base alla disponibilità (calcolata partendo dalla posizione dell’utente e dalla destinazione del viaggio), al prezzo, alle dimensioni e alle valutazioni lasciate dagli altri.

In occasione del lancio, Uber offre a tutti 10 euro di credito da sfruttare su ognuna delle prime tre prenotazioni. Questo il commento di Lorenzo Pireddu, General Manager per l’Italia.

Gli utenti della nostra app possono prenotare corse Uber Black, Uber Taxi nonché biciclette e monopattini elettrici grazie alla partnership con Lime già da diversi anni. Con Uber Rent siamo entusiasti di ampliare la gamma di opzioni di viaggio disponibili sulla nostra app e di continuare ad aiutare le persone ad andare letteralmente ovunque con Uber.

L’iniziativa può essere interpretata come un ennesimo step del percorso che vede Uber puntare a diventare una piattaforma integrata e multimodale per la mobilità. Va a completare una visione di cui già fanno parte il servizio NCC, la collaborazione con il mondo taxi, le bicicliette e biciclette e i monopattini elettrici.