Brand automotive: Tesla supera Mercedes-Benz e Toyota

Stando a quanto si legge nel nuovo report compilato e condiviso da Brand Finance, grazie a un incremento pari al 44% su base annuale, ora quello di Tesla è il marchio automobilistico di maggior valore al mondo (66,2 miliardi di dollari). Il brand della società guidata da Elon Musk ha messo la freccia sorpassando Mercedes-Benz (58,8 miliardi, -3%) e Toyota (52,5 miliardi, -18%). Seguono BMW, Porsche, Volkswagen, Honda, Ford, Hyundai e Audi.

Tesla sorpassa Mercedes-Benz e Toyota tra i brand automotive

Per la prima volta, in testa alla classifica, si posiziona un’azienda che non commercializza alcun veicolo dotato di motore endotermico, ma solo auto elettriche. Alex Haigh, Valuation Director di Brand Finance, afferma che il risultato ottenuto testimoni il valore riconosciuto dai clienti, portando potenzialmente in futuro a un incremento delle vendite e degli introiti , nel contesto di un settore altamente competitivo.

Al di là del balzo in avanti di Tesla, il marchio che ha fatto registrare il maggior incremento è quello appartenente alla cinese Sokon (+123%), mentre il brand ritenuto più forte e solido dagli analisti, sulla base di fattori come gli investimenti in marketing e le prestazioni del business, è Ferrari, davanti a Lamborghini, Porsche, Royal Enfield, Toyota, Bentley, Rolls-Royce, Tata Motors, Maruti Suzuki e McLaren.

Di nuovo a Tesla è attribuita anche la posizione più alta della classifica stilata a proposito della percezione a proposito della sostenibilità. Dietro trovano posto Porsche, Mercedes-Benz, Toyota, BMW, Volkswagen, Honda, Ford, Ferrari e Hyundai.

Ancora, è Michelin a dominare tra i produttori di pneumatici (davanti a Bridgestone e Continental), mentre Denso svetta tra le realtà che si occupano della componentistica, per il sesto anno consecutivo. Infine, in tema di soluzioni per la mobilità, la prima piazza è di Uber. Per ulteriori informazioni e approfondimenti rimandiamo alla versione integrale del report appena pubblicato.