Il Master Plan di Elon Musk per un pianeta sostenibile

Eliminare completamente e in modo definitivo i combustibili fossili, convertire l’intero pianeta all’impiego della sola energia sostenibile: sono questi gli obiettivi, a dire il vero piuttosto ambiziosi, definiti da Elon Musk con la fase 3 del cosiddetto Master Plan. Il numero uno di Tesla ne ha parlato in occasione dell’evento Investor Day andato in scena presso la Gigafactory di Austin, in Texas.

Elon Musk e la sostenibilità: Master Plan, fase 3

Come si può facilmente immaginare, non è la sola visione personale del CEO legata alla sostenibilità a sostenere un tale sforzo. L’intento è quello di rendere la società il leader di un processo di trasformazione globale e che, per essere attuato, richiederà tempo e una mole enorme di investimenti. Si punta anzitutto al rinnovamento delle attuali reti di distribuzione, introducendo sempre più l’utilizzo delle rinnovabili. Fra i target poi la dismissione degli impianti di riscaldamento obsoleti negli edifici residenziali e l’integrazione degli impianti a idrogeno per il settore industriale. Ancora, la diffusione di aerei e imbarcazioni a impatto zero. Tutto questo senza dimenticare, naturalmente, la messa in strada delle auto elettriche, per mandare in pensione quelle con motore tradizionale.

La finalità ultima è quella di creare una civiltà energeticamente sostenibile.

Musk e gli altri vertici di Tesla sono consapevoli di quanto un simile slancio possa incontrare difficoltà in fase di concretizzazione, anzitutto dal punto di vista dell’approvvigionamento delle risorse necessarie a realizzare gli apparecchi e i dispositivi necessari. A tal proposito, è stato affermato che l’obiettivo è portare la capacità mondiale di stoccaggio dell’energia pulita a 240 TWh. In altre parole, serviranno sempre più batterie o altri sistemi di storage. La loro produzione richiederebbe quasi il 30% di tutto il nichel presente sul pianeta.

Nessuna nuova auto elettrica Tesla

Nelle quasi tre ore di evento, non è stato fatto alcun cenno a nuovi veicoli in arrivo per l’automaker. Le anticipazioni delle vigilia hanno fatto riferimento a una vettura inedita di piccole dimensioni e a un mezzo commerciale piuttosto compatto. Non sono stati però svelati. Nessun riferimento diretto nemmeno alle altre aziende del magnate, SpaceX e The Boring Company, che dovrebbero però in qualche modo essere coinvolte in questo nuovo e ambizioso progetto.

Per quanto riguarda le prime due fasi del Master Plan, annunciate nel 2006 e nel 2016, fissavano rispettivamente obiettivi in termini di volume delle auto elettriche da commercializzare e di creazione del business connesso alla distribuzione di soluzioni per la produzione di energia pulita dal sole.

