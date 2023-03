Elon Musk da oggi è la persona più seguita su Twitter

Sin dal momento dell’acquisto di Twitter, Elon Musk si è mostrato molto attivo e, spesso, al centro di discussioni accese in merito al futuro della piattaforma. In certe circostanze, ha anche sfruttato gli algoritmi per migliorare artificialmente il reach dei suoi tweet e, soprattutto, ora molti utenti lo odiano in seguito ai numerosi licenziamenti all’interno dell’azienda.

L’insieme di eventi visti in questi mesi ha però spinto il suo account ufficiale verso lidi mai visti prima, tanto che ora Elon Musk è la persona più seguita su Twitter.

Elon Musk supera Barack Obama su Twitter

Fino a oggi il vero numero uno del social dell’uccellino blu è stato Barack Obama, l’ex Presidente degli Stati Uniti che ha continuato a rimanere in cima per anni forte dei suoi oltre 133 milioni di follower, secondo i conteggi riportati sulla piattaforma.

In pochi mesi, però, tra post su Dogecoin, meme e sul futuro di Twitter, il CEO di Tesla e SpaceX ha superato tutti raggiungendo, in queste ore, quota 133.068.709 follower circa. Nel giugno del 2022, ricordiamo, il capo di Twitter ha raggiunto i 100 milioni di follower.

Per quanto le abitudini di pubblicazione di Elon Musk possano essere discutibili, oltre che in netto contrasto con i post professionali di Barack Obama, è evidente il modo in cui abbiano contribuito ad elevare il suo profilo sopra a quello dell’ex Presidente. Giusto dietro loro, invece, ci sono Justin Bieber e Katy Perry, che occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto dei profili più seguiti al mondo.

Nel frattempo, lo stesso Musk – con altri 1.000 firmatari circa – ha lanciato un importante avvertimento agli esperti e ai colossi della tecnologia: bisogna fermare lo sviluppo delle IA per i prossimi sei mesi.