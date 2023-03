VW sfida Tesla con ID. 2all: l'auto elettrica per tutti

Prezzo inferiore a 25.000 euro, trazione anteriore e fino a 450 chilometri di autonomia con una sola ricarica: è così che la casa tedesca immagina il futuro della mobilità, concretizzandolo in un’auto elettrica come Volkswagen ID. 2all, progettata per risultare accessibile a tutti. Il gruppo di Wolfsburg lancia la propria sfida a Tesla e a tutte le altre realtà del settore, inevitabilmente destinato a esplodere da qui ai prossimi anni, complici anche le novità normative che porteranno al graduale e progressivo abbandono dei veicoli più tradizionali con motore endotermico.

ID.2 all è l’auto elettrica per tutti, secondo VW

Meglio però frenare gli entusiasmi: al momento si tratta solo di un concept, nonostante la roadmap fissata dalla società sia costituite da tappe ben definite. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare ad avviare la produzione di veicoli con queste caratteristiche entro il 2025, così da portarne in strada dieci modelli già entro l’anno successivo.

Di seguito è possibile rivedere in forma integrale l’evento di presentazione, andato in scena in concomitanza con un incontro dedicato agli investitori organizzato in Germania.

La strategia definita dal gruppo VW prevede un investimento da 180 miliardi di euro distribuito sui prossimi cinque anni e destinato ad ambiti come la produzione delle matterie e l’impiego dei materiali, così da poter predisporre una filiera con le caratteristiche necessarie ad abbattere il prezzo finale per gli acquirenti. Una sorta di ritorno alla propria identità originale per la vettura del popolo.

ID. 2all, nella sua incarnazione destinata alla vendita, sarà costruita sulla base della piattaforma MEB di seconda generazione. Al suo debutto, potrebbe dover fare i conti con una concorrenza tutta interna: la società ha infatti già in più occasioni confermato la volontà di produrre auto elettriche anche per la fascia di prezzo inferiore ai 20.000 euro, quelle appartenenti alla linea ID.1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.