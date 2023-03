Uber: nuove funzionalità per chi viaggia in aereo

L’azienda californiana ha annunciato importanti novità per Uber Reserve, il servizio legato a Uber Black che consente di prenotare corse da e per alcuni aeroporti italiani. La prenotazione è disponibile fino a 90 giorni prima, bloccando la tariffa. L’app mostra inoltre il percorso per raggiungere il punto di pick-up e la stima del tempo necessario per raggiungere a piedi il luogo di incontro con l’autista.

Novità per Uber Reserve

In base ai dati sui trasferimenti da e per gli aeroporti, Italia, Francia e Svezia sono i paesi con la percentuale più alta di viaggi prenotati con Uber Reserve. In Italia la prenotazione in anticipo è stata utilizzata soprattutto durante il periodo estivo. La maggior parte delle prenotazioni aeroportuali di Uber Reserve è stata effettuata nel mese di luglio 2022, seguito da giugno e settembre.

Per il 2023 si stima un incremento dei viaggi a partire dalle festività di Pasqua per proseguire con i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. L’azienda californiana ha quindi introdotto alcune novità per il servizio Uber Reserve. La prima consente di prenotare una corsa con un massimo di 90 giorni di anticipo (finora era 30 giorni), bloccando la tariffa. Inserendo il numero del volo, l’app rileva in automatico se il volo è in orario o in ritardo e adegua la prenotazione della corsa.

All’interno dell’app verranno anche mostrate indicazioni dettagliate sul percorso da seguire per arrivare al punto di ritiro (pick-up) di Uber. La funzionalità è inizialmente disponibile in 30 aeroporti (tra cui Roma Fiumicino), ma verrà estesa nei prossimi mesi.

L’app mostrerà infine il tempo necessario per arrivare al ritiro bagagli e quindi al luogo di incontro con l’autista. Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia, ha dichiarato: