Ubuntu 23.10 (Mantiac Minotaur) introduce il nuovo App Center

Canonical ha presentato la nuova versione di Ubuntu 23.10, chiamata “Mantic Minotaur” in onore del mitico mostro della mitologia greca. È disponibile per il download gratuito dal sito ufficiale di Canonical o tramite il gestore di aggiornamenti del sistema operativo.

Le novità di Ubuntu 23.10

Ubuntu 23.10 offre diverse novità e miglioramenti, tra cui:

Nuovo App Center

Ubuntu Desktop 23.10 introduce il nuovo App Center, che diventerà il gestore di applicazioni predefinito per gli utenti. Realizzato con Flutter, sfrutta i metadati dei pacchetti snap per offrire una migliore esperienza utente. Con App Center è possibile installare, aggiornare e rimuovere sia i pacchetti deb che quelli snap sul proprio computer. Inoltre, si possono valutare le applicazioni grazie al nuovo servizio di rating, basato su Rust.

Aggiornamento firmware

La nuova versione di Ubuntu introduce anche un nuovo programma per l’aggiornamento del firmware, che non dipende più dall’Application Center. In passato, Ubuntu Software doveva controllare continuamente la disponibilità di nuovi aggiornamenti del firmware, rallentando il sistema. Ora, Canonical ha separato la gestione del firmware da quella delle applicazioni, creando un processo in background più leggero e una GUI dedicata per gli aggiornamenti dell’hardware.

Supporto esteso per Rapsberry Pi

Ubuntu 23.10 offre un supporto ottimale per Raspberry Pi, grazie alla collaborazione con la Raspberry Pi Foundation. Ubuntu 23.10 Desktop e Server sono compatibili con il nuovissimo Raspberry Pi 5, lanciato a fine ottobre, e possono sostituire la distribuzione Raspberry Pi BONE. Basta acquistare un kit Raspberry per le versioni precedenti del dispositivo.

Nuovo programma di installazione predefinito

Il programma di installazione di Desktop è stato migliorato dopo il passaggio a Subiquity, il programma di installazione di Ubuntu Server che ha sostituito quello di Desktop in Ubuntu 23.04. Subiquity offre una maggiore velocità, flessibilità e affidabilità nella configurazione del sistema operativo. Subiquity supporta anche l’installazione automatizzata tramite file YAML, che semplifica il processo per gli utenti esperti.

La novità più evidente per i nuovi utenti è che l’installazione predefinita di Ubuntu Desktop 23.10 è ora più snella e personalizzabile. Questa modalità include solo le applicazioni indispensabili per iniziare e lascia all’utente la scelta di installare le altre applicazioni tramite il nuovo App Center. Questa scelta è stata presa dopo un ampio confronto con la community, ma gli sviluppatori hanno mantenuto anche la possibilità di installare Ubuntu Desktop 23.10 in modalità “completa”, per gli utenti che non hanno una connessione Internet o che preferiscono le applicazioni di produttività open source già incluse.

Ubuntu Desktop 23.10 offre anche la possibilità di usare ZFS come sistema di file, grazie al programma di installazione Subiquity che lo supporta. Canonical sta lavorando anche per aggiungere in futuro la crittografia ZFS come opzione di sicurezza aggiuntiva.

I vantaggi per gli sviluppatori Docker

Ubuntu 23.10 include l’ultima versione di Docker 24.0.5, il popolare software per creare e gestire container. Docker permette agli sviluppatori di creare applicazioni portabili e scalabili, che possono essere eseguite su qualsiasi piattaforma. Ubuntu 23.10 offre anche due plugin Docker molto utili, docker-buildx e docker-compose-v2. Docker-buildx consente di creare immagini Docker per diverse architetture, come ARM o x86, usando un solo comando. Docker-compose-v2 permette di orchestrare più container Docker con un file YAML, semplificando il processo di deployment.