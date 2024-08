Ubuntu 24.04 LTS: arriva supporto Wayland su schede AMD Kria

Canonical, produttore di Ubuntu, ha collaborato con AMD per supportare Ubuntu Linux sulle schede di sviluppo AMD-Xilinx Kria. Quest’ultime sono progettate per il kit di valutazione dei SoC adattivi UltraScale+/Versal. Attualmente le build ufficiali sono basate su Ubuntu 22.04 LTS, ma sembra che sia in lavorazione una build di Ubuntu 24.04 LTS, che includerà il supporto per Wayland. Negli ultimi anni sono stati disponibili vari kit di avvio per i moduli Kria System-on-Modules. Canonical ha quindi deciso di collaborare con AMD-Xilinx per offrire Ubuntu Linux su questi SoC adattivi.

Ubuntu 24.04 LTS: supporto per schede AMD in fase di sviluppo

Con i kit di avvio AMD Kria System-on-Modules per l’AI, la robotica, ecc., AMD tende a indirizzare i propri utenti verso l’esecuzione di Ubuntu Linux. Da parte sua, Canonical offre una pagina di download pagina di download dedicata alle immagini di Ubuntu Linux, create appositamente per queste schede AMD (Xilinx). Mentre attualmente punta a Ubuntu 22.04 LTS, il supporto per Ubuntu 24.04 LTS è in fase di sviluppo.

Utilizzare Ubuntu 24.04 LTS per le nuove installazioni è comunque una soluzione interessante. Questa versione offre un software più recente, un kernel molto più aggiornato ed è complessivamente una scelta migliore. Daniel van Vugt, ingegnere desktop di Canonical, nell’aggiornamento settimanale del team desktop di Ubuntu ha dichiarato che ha lavorato con il team Devices Engineering di Canonical per introdurre il supporto di Wayland per AMD Kria in Noble Numbat. Quindi, con l’aggiornamento a Ubuntu 24.04 LTS per le schede AMD Kria, l’esperienza sarà basata su Wayland piuttosto che su X11. Ad oggi non ci sono altre informazioni sulla possibile data di rilascio delle immagini di Ubuntu 24.04 LTS per l’hardware AMD Kria. Per saperne di più è quindi necessario attendere ancora un comunicato ufficiale di Canoncial, che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.