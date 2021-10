Udemy: un corso Excel per la Finanza a 12,99 Euro solo per oggi!

Conoscere nel dettaglio il pacchetto Microsoft Office e il corretto utilizzo di ogni programma in esso incluso è essenziale. Ogni ambiente lavorativo ormai richiede una sua conoscenza approfondita, specialmente l’ambito finanziario. In particolare, Microsoft Excel è uno dei software maggiormente utilizzati per trattare quantità importanti di dati. Per comprenderne l’utilizzo, Udemy propone un corso su Excel per la Finanza scontato a 12,99 Euro ancora per poche ore.

Corso Udemy su Excel per la Finanza

Il pacchetto in questione è rivolto principalmente a coloro che vogliono gestire un portafoglio azionario in maniera efficiente, effettuando analisi in materia autonoma sugli strumenti finanziari essenziali. Le lezioni offerte sono 32 e la durata totale è di 3 ore e 37 minuti. In apertura verranno spiegate le applicazioni finanziarie di base, ma in seguito si procede subito con il cuore del corso: la costruzione del portafoglio azionario. Non manca anche una sezione dedicata all’analisi di titoli obbligazionari e molto altro ancora.

Tra le nozioni fondamentali figurano dunque la gestione semplificata dei dati, il calcolo della probabilità dei prezzi azionari futuri e anche delle statistiche di base, come per esempio la rischiosità di un titolo. Gli unici requisiti sono i seguenti: avere Microsoft Excel installato sul proprio computer e conoscere le basi dei mercati finanziari. In altre parole, è un corso particolarmente accessibile a tutti coloro che hanno già avuto un approccio iniziale con il settore.

Il prezzo a cui viene proposto normalmente è di 39,99 Euro. Per la giornata di oggi, giovedì 7 ottobre 2021, riceve però uno sconto del 68% che porta il prezzo a soli 12,99 Euro. Trattandosi di un’offerta lampo, il consiglio è quello di effettuare l’acquisto entro la conclusione della giornata e recuperare il corso in seguito.

Come per tanti altri corsi proposti dalla medesima piattaforma, l’accesso dopo l’acquisto è illimitato ed effettuabile su dispositivi mobili, PC e smart TV. La prassi di Udemy permette infine di ottenere un certificato di completamento.