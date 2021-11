Udemy: corso Excel su Power Query e Data Modeling a soli 13 Euro

Conoscete Microsoft Excel e sapete come utilizzarlo, ma ancora siete alla ricerca di “trucchi del mestiere”? Volete riuscire a gestire un numero elevato di dati in poco tempo, anche quelli posti in maniera più complessa? Ebbene, questo corso su Power Query e Data Modeling disponibile su Udemy farà al caso vostro. La piattaforma di corsi, per giunta, lo sta proponendo all’86% in meno. In altre parole, a soli 12,99 Euro!

Corso Udemy su Excel, utilità di Power Query e Data Modeling

Il corso in questione è tenuto dal Data Analyst Massimo Zucchini e conta ben 64 lezioni per un totale di 6 ore e 49 minuti. Come nel caso di altri corsi analoghi, anche questo inizia con la consueta introduzione ai contenuti e le basi di Power Excel. Si tratta di uno strumento efficace per potenziare la ricerca e analisi di una vasta quantità di dati. Insomma, per velocizzare molteplici attività durante l’utilizzo del servizio di casa Microsoft.

Dopo l’introduzione si prosegue con funzioni base, come la riduzione del database o la concatenazione di colonne; successivamente, si passa ad opzioni avanzate legate sempre ai database e al lavoro con calcoli matematici, indici, colonne condizionali e altri contenuti. Non mancheranno esempi avanzati per mostrare nella pratica il funzionamento delle Power Query e del Data Modeling. Il tutto si concluderà con i consigli finali del docente.

Questo corso su Microsoft Excel è dedicato a tutti coloro che vogliono migliorare l’efficienza del proprio lavoro e gestire database e tabelle Excel con un’efficienza impareggiabile. Gli unici requisiti sono la conoscenza di Excel a livello intermedio e il possesso di Excel 2016 o di versioni precedenti, dove però Power Query dovrà essere installato a parte come add-on.

Venendo al prezzo, il corso in questione normalmente costa 89,99 Euro. Per oggi e i prossimi 2 giorni, tuttavia, potrete acquistarlo a soli 12,99 Euro. L’accesso alle lezioni e ai contenuti, come da prassi Udemy, sarà illimitato in seguito all’acquisto. E in caso di insoddisfazione con il corso? C’è sempre l’opzione “Soddisfatti o Rimborsati” entro 30 giorni.