Udemy: ottima offerta su corso Photoshop per principianti, disponibile fino stasera!

Gli amanti della fotografia avranno certamente fatto affidamento almeno una volta su Photoshop, software sviluppato dal gigante Adobe e noto sul mercato come il programma migliore per modificare fotografie. Imparare a usarlo, però, non è sempre così facile. Certamente, esistono tante risorse su YouTube e altre piattaforme per apprendere le basi, ma potrebbero non essere abbastanza. Per questo anche Udemy include dei corsi facili su Photoshop, in queste ore in sconto a 12,99 Euro.

Corso Photoshop su Udemy, i dettagli dell’offerta

Il corso proposto nella famosa piattaforma Udemy è tenuto dal webdesigner e grafico freelance Simone Bove ed è diviso in 12 sezioni. In totale, si contano 63 lezioni dalla durata variabile, ma complessivamente pari a 9 ore e 55 minuti. Insomma, è un corso veramente completo e che non richiede particolari abilità pregresse per partecipare. Infatti, il docente richiede solamente di essere in possesso del software Photoshop CS3, CS4, CS5 o CS6.

Tra le varie lezioni notiamo, innanzitutto, un mini corso gratuito composto da 3 parti dalla durata totale di 25 minuti. In questo modo, chi dovesse essere interessato all’acquisto del pacchetto completo potrà farsi un’idea della sua qualità e delle abilità del docente. Il corso vero e proprio, invece, affronta i temi più disparati: si parte dalla comprensione dell’interfaccia, passando poi per funzionalità singole dedicate alla modifica delle foto, i livelli, i filtri, la scrittura di testi e la creazione di composizioni fotografiche.

Veniamo ora ai dettagli pratici del “Tutorial Photoshop Facile” offerto su Udemy. Per ancora 15 ore, ovvero fino alle 23:59 di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, potrete aggiudicarvi questo corso a 12,99 Euro anziché 39,99 Euro. Si tratta di uno sconto, dunque, del 68% rispetto al prezzo di listino. L’intero contenuto del corso sarà accessibile in maniera illimitata su dispositivi mobili, PC e anche TV, per visualizzarlo quando si desidera e dove si desidera. In conclusione, verrà consegnato anche il consueto certificato di completamento. Nel caso in cui non dovesse, invece, essere il corso adatto a voi, allora potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni.

Tra gli altri corsi in offerta in queste ore potrete trovare anche delle lezioni base per aspiranti sistemisti informatici.