Vuoi diventare Sistemista Informatico? Il corso Udemy è in super offerta al 90% di sconto

Impara da zero come gestire Reti e Networking da vero Sistemista: il corso “Sistemista Informatico Liv.1 – Basi di Reti e Networking” proposto da Udemy è in super offerta al 90% di sconto: a soli 12,99 euro (invece di 129,99) potrai acquisire in modo pratico e veloce tutte le competenze necessarie richieste da un Sistemista Informatico, una delle figure maggiormente richieste nelle aziende e nel mondo del lavoro in generale.

Cosa offre concretamente il corso? La promessa è quella di formare da zero, partendo dalle basi del mestiere. Durante le lezioni, 128 complessivamente, imparerai quindi a riconoscere Architetture, Tipologie e Topologie di Rete, a capire le basi teoriche e pratiche di funzionamento di Internet ed il ruolo dei vari standard e Protocolli di Rete, oltre alla funzione dei modelli di riferimento OSI e TCP/IP. Oltre alle lezioni teoriche, il corso spiegherà anche come configurare in modo pratico gli apparati di rete (come Hub, Router, Switch, e altri), come realizzare da zero cavi Ethernet, convertire da formato binario a decimale, configurare una Tabella di Routing e comprendere i principi di funzionamento del NAT.

Dopo aver appreso un certo livello di conoscenza generale, le ultime lezioni si concentreranno sulla creazione e configurazione simulata di una intera rete aziendale partendo da zero, implementando dunque tutti gli apparati di rete e utilizzando specifici server e servizi, simulando in tutto e per tutto quella che è una effettiva rete aziendale. Il corso offre così delle solide basi per intraprendere, eventualmente, una carriera come Sistemista Informatico. Il corso, in offerta a soli 12,99 euro invece di 129,99 euro – con un ottimo risparmio del 90% – è rivolto ad appassionati, studenti di Istituti Professionali e Università ad indirizzo informatico, aspiranti Sistemisti Informatici oppure Ethical Hacker e appassionati di sicurezza informatica, programmatori e web designer.