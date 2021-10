Udemy: corso su reti e sicurezza informatica a soli 12,99 Euro!

Credete di non conoscere abbastanza bene il mondo delle reti Internet e volete approfondirlo a dovere? Siete amanti della tecnologia e volete arricchire il vostro bagaglio culturale? O magari siete interessati al settore della sicurezza informatica ma lo ritenete troppo complesso? Ebbene, su Udemy in queste ore potrete trovare un corso su reti e sicurezza scontato addirittura dell’86%, ovvero dal costo pari a solamente 12,99 Euro!

Corso Udemy su reti e sicurezza: tutti i dettagli

Questo corso proposto nella famosa piattaforma statunitense è rivolto a tutti coloro che desiderano capire a dovere e approfondire il mondo delle reti Internet e della sicurezza informatica. Le lezioni sono 151, divise in 25 sezioni, per la durata totale di 7 ore e 46 minuti. Dopo una breve introduzione, l’informatico Daniele Spina vi parlerà delle reti di accesso, della topologia della rete, dei mezzi trasmissivi, degli Internet Service Provider (ISP) e di molto altro ancora. A proposito della sicurezza informatica, invece, non mancheranno lezioni su crittografia, cifrari a blocchi, RSA e sulla firma digitale.

Insomma, si tratta di un pacchetto estremamente interessante e davvero completo! L’elemento più accattivante è che non risultano esserci requisiti per la partecipazione. Insomma, per quanto questi argomenti possano essere complessi, viene assicurata una spiegazione da cima a fondo. Ciò permetterà a chiunque di seguire queste lezioni e apprendere le nozioni necessarie senza rimanere dubbiosi.

Veniamo ai dettagli tecnici del corso “Networking e sicurezza: corso di reti e sicurezza”. Udemy in queste ore, e fino al 15 ottobre 2021, lo propone scontato dell’86% da 89,99 Euro a 12,99 Euro. L’accesso sarà illimitato in seguito all’acquisto e sarà possibile effettuarlo anche da smart TV, smartphone e tablet. A fine corso, Udemy consegnerà un certificato di completamento. Nel caso, invece, non dovesse risultare di vostro gradimento, potrete procedere con il rimborso entro 30 giorni.