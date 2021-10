Udemy: prezzo bomba su corso per certificazione Amazon AWS Solutions Architect

Continuano le offerte flash sul sito di Udemy, noto per essere una delle piattaforme migliori sul mercato per accedere a corsi di qualsiasi tipo. Qualche giorno fa abbiamo avuto occasione di parlare del corso completo su Python in sconto. Oggi, invece, è il momento di vedere il corso per ottenere la Certificazione Amazon AWS Certified Solutions Architect 2021, proposto a soltanto 27,99 Euro.

Udemy: informazioni sul corso per la Certificazione Amazon AWS

Il corso in questione viene proposto dal Phoenix Group, la più grande community Facebook di Ethical Hacker Italiani, e offre una panoramica completa di AWS, ovvero degli Amazon Web Services. Il contenuto è composto da 13 sezioni con 202 lezioni dalla durata totale di 15 ore e 42 minuti. In seguito alla presentazione della piattaforma Amazon e all’introduzione per cominciare a utilizzarla, notiamo diverse sezioni particolarmente corpose. Per esempio, si parla dei servizi di calcolo, di storage, di rete, di sicurezza e dei database. Infine, il team di docenti propone anche un quiz finale con domande d’esempio per prepararsi a ottenere la certificazione Amazon.

Il certificato AWS Certified Solution Architect – Associate 2021 è essenziale per dimostrare soprattutto alle aziende le proprie competenze in ambito Cloud. Del resto, il Cloud Computing è un settore che ormai è cruciale di questi tempi. Di conseguenza, comprendere come funzionano piattaforme chiave come gli Amazon Web Services è fondamentale agli occhi dei recruiter. Fortunatamente, questo corso è rivolto sia ai programmatori e sistemisti che ai semplici appassionati. In altre parole, non presenta requisiti particolari per accedervi e imparare qualcosa di nuovo.

Il prezzo, come specificato in apertura, è pari a 27,99 Euro. Si tratta di uno sconto dell’84% sul prezzo base di 179,99 Euro. Insomma, una promozione assolutamente da non perdere, soprattutto considerato che durerà soltanto fino alle 23:59 di oggi, lunedì 18 ottobre 2021. Una volta effettuato l’acquisto avrete accesso illimitato al corso completo anche da smartphone e smart TV. Udemy, inoltre, garantisce anche il rimborso entro 30 giorni in caso di insoddisfazione.