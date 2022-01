Udemy e Privacy Day: sconto del 57% sul corso per la sicurezza informatica

In occasione del Data Privacy Day, Udemy ha deciso di offrire ai propri clienti l'opportunità di aggiornarsi riguardo questa tematica così scottante.

La Giornata europea della protezione dei dati personali è stata istituita nel 2006 e, gradualmente, è stata introdotta anche in paesi extra-europei come Stati Uniti, Canada e Israele.

Si tratta di un evento nato per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo i pericoli della rete nell'ambito di privacy e sicurezza informatica, con una serie di iniziative e convention che spingono la popolazione a riflettere su tali tematiche (troppo spesso sottovalutate).

Come accennato, la celebre piattaforma dedicata a corsi e formazione, ha voluto contribuire alle celebrazioni con un'offerta che prevede un corso a tema scontato del 57%.

Un corso specifico in occasione del Data Privacy Day: la lodevole iniziativa di Udemy

Il percorso Sicurezza Informatica – Corso per principianti del dark web! proposto da Udemy rappresenta un punto di riferimento per chiunque voglia proteggersi efficacemente dai tanti pericoli della rete.

Stiamo parlando di quasi 14 ore di video on-demand con accesso illimitato (sia da dispositivo mobile che da computer e TV). Si tratta di 44 lezioni che, una volta terminate, permettono di ottenere un attestato di completamento.

A rendere particolarmente attraente il corso vi è il fatto che i contenuti sono accessibili a chiunque, anche chi è totalmente neofita del settore. Il percorso formativo affronta tematiche come spam, pishing, truffe, violazione della privacy e altre minacce informatiche, fornendo le nozioni adeguate per evitarle efficacemente.

Vista la diffusione sempre più capillare di questi pericoli, si tratta di una formazione indispensabile per chiunque acceda, da mobile o da desktop, alla rete.

Come già accennato, Udemy ha deciso di proporre il corso con un consistente sconto, proprio in concomitanza con le celebrazioni del Data Privacy Day. Si parla infatti, di una riduzione del prezzo di listino pari al 57%. A livello pratico dunque, è possibile assicurarsi il contenuto per appena 12,99 euro rispetto agli originali 29,99 euro.