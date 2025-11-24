Udio blocca il download della musica generata dall'AI

Udio, il servizio che permette di creare musica con l’intelligenza artificiale, ha appena disattivato il download, l la funzione più importante. È ancora possibile registrarsi, generare tracce, ascoltarle sul sito, ma non si possono più scaricare le canzoni create. Almeno non senza competenze tecniche che la maggior parte degli utenti non ha.

Udio disabilita download musica AI dopo l’accordo con Universal Music

Il motivo è presto detto. All’inizio di novembre Udio e Universal Music hanno raggiunto un accordo relativo all’uso da parte della piattaforma di materiali protetti da copyright per addestrare la sua AI. Parte di quell’accordo prevedeva che, dopo un periodo di grazia di 48 ore durante il quale gli utenti potevano scaricare le loro creazioni, la funzione di download sarebbe stata disattivata completamente. Game over.

I termini di servizio che gli utenti accettano quando creano un account Udio impediscono anche le azioni legali collettive. Quindi, anche se si è furiosi per aver perso l’accesso alle proprie creazioni, non c’è molto che puoi si può fare al riguardo oltre a lamentarsi su Reddit e X…

È una situazione frustrante per chi aveva usato Udio pensando di poter effettivamente possedere le tracce generate. Molti utenti probabilmente avevano creato musica per progetti personali, video, podcast, o semplicemente per divertimento, aspettandosi di poter scaricare i file e usarli liberamente. Ora quei file sono intrappolati sulla piattaforma Udio, in virtù dell’accordo con Universal Music.

Le major discografiche hanno sempre guardato con sospetto i generatori di musica AI, sostenendo che questi strumenti sono addestrati su musica protetta da copyright senza permesso. Udio, come altri servizi simili, probabilmente ha usato enormi quantità di musica esistente per addestrare i suoi modelli, cosa che ha permesso all’AI di imparare strutture musicali, stili, generi.

Universal ha fatto pressione, minacciato cause, e alla fine Udio ha dovuto negoziare. Il risultato è un accordo che probabilmente include licenze per l’uso futuro di materiali Universal, ma che impone restrizioni su cosa gli utenti possono fare con la musica generata. Disabilitare i download è probabilmente un modo per Universal di mantenere un certo controllo sulla distribuzione della musica, anche se quella musica è generata da un’intelligenza artificiale.

Il servizio continua, ma mutilato

Udio esiste ancora e funziona. Gli utenti possono ancora creare musica con l’intelligenza artificiale, sperimentare con prompt, generare tracce in diversi stili. Ma senza la possibilità di scaricare i file, È possibile ascoltare le proprie creazioni online, condividerle tramite link Udio, ma non si possono integrare in progetti esterni, non si possono usare come soundtrack per video, né editarle in software di produzione musicale. Per la maggior parte degli utenti, una piattaforma di generazione musicale AI senza download è un servizio inutile.

Chi ci guadagna in tutto questo è soprattutto Universal Music, perché mantiene il controllo sulla distribuzione musicale e probabilmente ha ottenuto un accordo di licenza che le porta soldi. Udio dal canto suo sopravvive evitando una causa potenzialmente devastante e può continuare a operare, anche se con funzionalità ridotte.

C’è però una buona notizia per gli utenti. Perché Udio ha stretto un accordo di licenza con la Warner Music Group ed entro l’anno prossimo lanceranno una piattaforma musicale AI.

Alternative per chi vuole scaricare la musica generata

Per chi ha davvero bisogno di scaricare le proprie creazioni Udio, esistono dei trucchetti per aggirare la restrizione, anche se non sono del tutto legali e potrebbero esserci conseguenze, come registrare l’audio del browser, e usare estensioni per catturare gli stream. L’alternativa più sensata è guardare ad altri servizi di generazione musicale AI che ancora permettono i download, almeno fino a quando anche quelli non dovranno negoziare accordi simili con le major.