Ultima opportunità per aprire i regali IObit e risparmiare 132€

Se vuoi rendere il tuo PC più veloce, questa è l'ultima occasione per ottenere uno dei migliori software di ottimizzazione delle prestazioni del web. Non sempre, infatti, un computer lento è sinonimo di sostituzione imminente: a volte basta una pulizia completa per tornare alle prestazioni originali e – perché no – perfino migliorarle. Advanced SystemCare 15 PRO è il programma che lo fa al posto nostro. Sviluppato da IObit, è ricco di tante utilissime funzionalità che permettono di mantenere il PC pulito dai fastidiosissimi file spazzatura che possono rallentare il sistema. La promozione in corso è l'ultima occasione di risparmiare ben 132 euro: sottoscrivendo l'abbonamento annuale, infatti, riceverai compresi nel prezzo anche tre software in regalo. Parliamo di IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder.

Advanced SystemCare 15 PRO: è davvero utile?

Esiste anche una versione gratuita del programma, ma non offre nessuna delle funzionalità che contraddistinguono Advanced SystemCare 15 PRO dalla concorrenza. La versione PRO, infatti, è studiata per pulire e ottimizzare il PC automaticamente e a fondo, sfruttando una avanzatissima modalità AI. Perché scegliere Advanced SystemCare 15 PRO? Ecco quattro buoni motivi.

Pulizia del registro più profonda. Il programma pulisce tutti i registri del PC, da quelli nascosti a quelli non più validi oppure inutili. Il risultato sarà spazio su disco liberato e prestazioni sensibilmente migliorate. PC più veloce del 200%. Advanced SystemCare 15 PRO è in grado di ottimizzare il processore e la RAM del computer, aumentandone di conseguenza la velocità. Internet più rapido del 300%. Fra le funzioni disponibili c'è anche la possibilità di ottimizzare le impostazioni del browser e garantire così connessione internet molto più veloce. Navigazione e privacy sicura. Con Advanced SystemCare 15 PRO puoi eliminare completamente le tracce di navigazione e la cache di programmi, nascondere impronte digitali e proteggere in generale la privacy in rete.

IObit, tre software in regalo per risparmiare 132 euro

Sottoscrivendo un abbonamento annuale ad Advanced SystemCare 15 PRO, risparmierai ben 132 euro. Come? IObit infatti ti regalerà tre programmi di pari valore. Il primo è IObit Uninstaller 11 PRO, tool che guida l'utente nella disinstallazione completa dei programmi. Offre, inoltre, navigazione sicura e pulita. Smart Defrag 7 PRO assicura la migliore esperienza di gioco e monitora le prestazioni del disco rigido deframmentando i file di grandi dimensioni. Protected Folder, infine, protegge cartelle e password grazie ad una password, difendendoli anche dall'attacco di virus o ransomware.