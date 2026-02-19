 Ultimate Ears WONDERBOOM 4: cassa Bluetooth portatile premium
La cassa Bluetooth portatile Ultimate Ears WONDERBOOM 4 regala un suono potente e preciso a 360° in un design estremamente compatto.
Hai deciso di acquistare una cassa Bluetooth portatile per portare la musica dove vuoi e trasformare le serate monotone in vere feste? Allora non perdere questa promozione eccezionale che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la Ultimate Ears WONDERBOOM 4 a soli 89,99 euro, invece che 103,99 euro.

C’è dunque uno sconto del 13% in questo momento e ti fa risparmiare 14 euro sul totale e soprattutto potrai avere una straordinaria cassa Bluetooth senza fare rinunce. Inoltre questa promozione ti permette di pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Ultimate Ears WONDERBOOM 4: zero rinunce, suono premium

La cassa Bluetooth portatile Ultimate Ears WONDERBOOM 4 garantisce un suono di altissima qualità che risulta il più fedele possibile all’originale e ti sembrerà di essere a un concerto live. È potente e precisa, e grazie al suo design riesce a distribuire il suono a 360° senza distorcere mai anche con il volume al massimo. Possiede un pratico accetto per poterla agganciare dove vuoi e dei comandi per regolare il volume e gestire i dispositivi connessi.

È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 per cui potrai tranquillamente portartela al mare e in piscina senza paura che si possa rovinare. Puoi addirittura immergerla fino a 1 metro d’acqua per 30 minuti. Associando due altoparlanti dello stesso tipo potrai goderti un suono stereo straordinario. La connessione Bluetooth risulta rapida, affidabile e senza latenza con un raggio d’azione di ben 40 metri. Inoltre offre un’autonomia di 14 ore.

Una straordinaria cassa Bluetooth portatile per goderti la musica in qualsiasi momento e in qualsiasi posto. Dunque non perdere tempo, dirigiti all’istante su Amazon e acquista la tua Ultimate Ears WONDERBOOM 4 a soli 89,99 euro, invece che 103,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Pubblicato il 19 feb 2026

19 feb 2026
