Ultime ore di sconto ASSURDO su Fitbit Inspire 2: al polso un gioiello

Se vuoi mettere al polso un prodottino intelligente ma non impegnativo, Fitbit Inspire 2 è quello che ti occorre. Comodo perché dalle dimensioni compatte e mai ingombrante, lo indossi e non te lo togli più. Attività fisica e salute vengono tenute sotto controllo nei migliori dei modi.

Approfitta delle ultime ore di sconto collegati al Black Friday Amazon per acquistare questo gioiellino con sconto del 61% su prezzo di listino. Lo porti a casa con appena 39€, fai click subito in pagina.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con i servizi Prime sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Fitbit Inspire 2: l’accessorio che non può mancare al tuo polso

Non a tutti piace portare uno smartwatch, dobbiamo dirlo.

Se non ti piace avere degli accessori al polso, optare per modelli grandi non funzionerà di certo. Con Fitbit Inspire 2, però, hai la soluzione a portata di mano. Questo prodotto è così leggero e compatto da non creare attrito e fastidio nella quotidianità. Ti ci abitui subito e non ne fai più a meno.

Pensa che nelle sue dimensioni ristrette ti mette a disposizione comunque le stesse funzioni dei fratelli maggiori. Hai monitoraggio della salute e dell’attività fisica. I sensori, in particolar modo, tengono sotto controllo la frequenza cardiaca, il sonno, i minuti in zona attiva e tanto altro ancora.

Altri vantaggi di questo prodottino sono la batteria che dura una decina di giorni con una sola carica, compatibilità sia con Android che iOS e, infine, un anno di Fitbit Premium gratuito incluso con l’acquisto.

Che dire, perché te ne stai privando? Se volevi acquistare un accessorio tech per la tua salute e lo sport, approfitta delle ultime ore di Black Friday. Porta a casa Fitbit Inspire 2 da Amazon con soli 39€ grazie allo sconto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.