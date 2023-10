Ultime ore per avere la Nintendo Switch gratis scegliendo Sky

La promozione di Sky che consente di attivare un abbonamento a prezzo scontato e di ricevere una Nintendo Switch in regalo sta per terminare. L’offerta in questione, infatti, sarà valida esclusivamente fino alla mezzanotte del 31 ottobre. Tutti i nuovi abbonati Sky che attiveranno una delle offerte compatibili entro la scadenza riceveranno la console di Nintendo in regalo, senza alcun costo iniziale.

I piani tra cui scegliere sono tre: Sky TV e Netflix + Sky Cinema al costo di 29,90 euro al mese oppure lo stesso piano ma con Sky Glass a partire da 11,90 euro al mese in più. C’è poi l’offerta Sky TV + Sky Sport al costo di 30,90 euro al mese. Tutte le promozioni con Nintendo Switch in regalo sono accessibili tramite il sito ufficiale di Sky. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Nintendo Switch gratis con le offerte Sky: l’offerta sta per terminare

La promozione con Nintendo Switch in regalo sta per terminare. L’offerta sarà accessibile fino al 31 ottobre. Vediamo nel dettaglio gli abbonamenti da attivare per avere la console in regalo:

Sky TV e Netflix + Sky Cinema (con Paramount Plus), Sky Go incluso a 29,90 euro al mese

(con Paramount Plus), Sky Go incluso a Sky TV e Netflix + Sky Cinema (con Paramount Plus), Sky Go incluso a 29,90 euro al mese con Sky Glass in aggiunta a partire da 11,90 euro al mese

(con Paramount Plus), Sky Go incluso a con Sky Glass in aggiunta a partire da 11,90 euro al mese Sky TV e Sky Sport, Sky Go incluso a 30,90 euro al mese

Le promozioni in questione prevedono un prezzo scontato per 18 mesi e nessun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale. Per attivare l’offerta desiderata è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto, raggiungere il sito Sky e completare poi l’attivazione del piano desiderato. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al 31 ottobre per completare l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.