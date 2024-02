Ultimi giorni: AtlasVPN a solo 1,54€ al mese

Sei alla ricerca di una VPN affidabile, sicura, veloce ma soprattutto economica. Allora AtlasVPN è l’ideale. Con oltre 1000 server VPN ad alta velocità sparsi in tutto il mondo, AtlasVPN garantisce una connessione perfetta per le tue attività online, indipendentemente dalla tua posizione geografica.

Ma quello che differenzia AtlasVPN dai suoi competitor è l’attuale offerta. Un costo mensile bassissimo se si sceglie il piano biennale. Ecco qualche dettaglio in più.

Atlas VPN: il tuo streaming veloce e senza confini

AtlasVPN è stato progettato con un focus sulla semplicità, rendendo la sicurezza online accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro esperienza tecnica. Con pochi clic, puoi connetterti a uno dei molti server disponibili, garantendo una navigazione sicura e privata. L’interfaccia intuitiva elimina ogni complessità, permettendoti di selezionare facilmente il server che preferisci e ottimizzare la tua connessione per lo streaming, il gaming o semplicemente per una navigazione quotidiana più sicura.

Questa facilità d’uso, combinata con server ottimizzati per lo streaming che assicurano un’esperienza fluida e senza buffering, rende AtlasVPN il compagno perfetto per gli appassionati di intrattenimento digitale, offrendo contenuti in alta definizione e una visione in 4K senza interruzioni. In più, risponde alla necessità di proteggere ogni dispositivo in un mondo sempre più connesso, offrendo protezione su una vasta gamma di piattaforme e garantendo che la tua privacy e sicurezza siano salvaguardate su ogni fronte con un unico abbonamento.

Parlando di caratteristiche tecniche, AtlasVPN usa una crittografia dei dati avanzata grazie al protocollo WireGuard e segue una politica rigorosa no-log per la tua privacy. Oltre a questo riesce a bloccare i siti web con la presenza di contenuti dannosi come malware, virus o siti per il phishing (la truffa dei tuoi dati personali).

Venedo ai costi siamo nella parte più incredibile. Al momento, con uno sconto dell’86% puoi abbonarti per 2 anni a soli 1,54 € al mese, e hai anche 6 mesi aggiuntivi gratis. Davvero un costo irrisorio per tutte le funzionalità che offre questa VPN.

Insomma, se sei appassionato di streaming e vuoi avere libero accesso a tutti i contenuti a livello globale, o sei solamente in cerca di un modo più sicuro per navigare online, AtlasVPN è la soluzione. Visita ora il sito e attiva l’abbonamento, la promozione potrebbe finire presto.

