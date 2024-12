Ultimi giorni per avere il 5G di Iliad FLASH 210 a 9,99€ al mese per sempre

Chiamare, ma soprattutto inviare messaggi, utilizzare le app e navigare sul web; questo quello che facciamo abitualmente sul nostro smartphone. E sebbene in molti spesso utilizzano la connessione Wi-Fi di casa o del luogo di lavoro, sono in tanti a usare lo smartphone quando sono in movimento. Durante gli spostamenti sui mezzi di trasporto, quando si è lontano da casa, in vacanza e in tutte quelle occasioni in cui non si ha accesso a una connessione Wi-Fi. Ecco, quindi, che poter contare su tanti Giga di traffico per guardare video in alta risoluzione, navigare sui social, consultare le pagine web e inviare e ricevere messaggi dalle note app di messaggistica istantanea è assolutamente indispensabile. Iliad ha, ancora per pochissimi giorni, l’offerta dedicata: 210 GB di traffico internet con minuti e SMS illimitati a 9,99 al mese per sempre.

Cosa prevede Iliad FLASH 210

L’offerta Iliad FLASH 210 prevede innanzitutto 210 GB di traffico internet in 4G/4G+ e 5G (nelle aree raggiunte dalla rete e con i dispositivi che supportano questa tecnologia) con minuti e SMS illimitati sia in Italia che in Europa e in più di 60 altri Paesi. Nei Paesi UE ci sono anche 13 GB di traffico internet.

Iliad FLASH 210 comprende nel canone l’utilizzo del traffico internet per l’hotspot, il servizio Mi richiami, il controllo del credito residuo, il supporto alla tecnologia VoLTE e la segreteria telefonica.

Come da politica di Iliad anche l’offerta FLASH 210 non ha vincoli o costi nascosti e il prezzo non cambierà nel corso del tempo, avendo quindi la garanzia di pagare sempre la stessa cifra: 9,99€ al mese. L’attivazione è semplice e veloce ed effettuabile direttamente online scegliendo tra un contratto ricaricabile o un abbonamento e decidendo se richiedere una nuova linea o procedere con la portabilità del proprio numero di telefono.