Ultimo giorno di Offerte Prime per acquistare le friggitrici ad aria in super sconto

Oggi è l'ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime su Amazon per acquistare le migliori friggitrici ad aria in super sconto a prezzo top.
Oggi è l'ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime su Amazon per acquistare le migliori friggitrici ad aria in super sconto a prezzo top.

Passa a una friggitrice ad aria o cambia quella che hai con una delle friggitrici ad aria in super sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime. Dai un’occhiata alle promozioni, sono le ultime ore disponibili!

Friggitrice ad Aria Calda 6L a soli 46,50 euro!

Friggitrice ad Aria Calda 6L, Air Fryer Design Compatto e Digitale, 8 Programmi, Cottura Silenziosa a 360° per Friggere, Arrostire e Cuocere, Facile da Pulire, Per Famiglie (3-6 Persone), 1500W

46,54 48,99€ -5%
Vedi l'offerta

Ariete 4633 Friggitrice ad aria 4L a soli 50,73 euro!

Ariete 4633 Friggitrice ad aria 4L, 1400W, Capacità 4L, 9 programmi, Funzione Shake e Grill, Temperatura fino a 200°C, Nero

50,73 60,00€ -15,45%
Vedi l'offerta

Bosch Serie 4 Friggitrice ad Aria MAF462B0 Air Fryer 6,1 L a soli 89,99 euro!

Bosch Serie 4 Friggitrice ad Aria MAF462B0, Air Fryer 6,1 L, 7 Programmi, Doppia Resistenza, Funzioni Defrost e Mantenimento in Caldo, Touchscreen, Cottura fino al 60%* Più Veloce, Nero

89,99 99,00€ -9,10%
Vedi l'offerta

Bosch Serie 6 Friggitrice ad Aria MAF671B0, Air Fryer XXL Capacità 7,2 L a soli 99,99 euro!

Bosch Serie 6 Friggitrice ad Aria MAF671B0, Air Fryer XXL, Capacità 7,2 L, 7 Programmi Preimpostati, Finestra sul Cestello Illuminata, Cottura Fino al 65%* Più Veloce, Nero

99,99 149,99€ -33,34%
Vedi l'offerta

Moulinex Dual Easy Fry Flex Friggitrice ad Aria con Divisore 2 Scomparti a soli 159,99 euro!

Moulinex Dual Easy Fry Flex Friggitrice ad Aria con Divisore, 2 Scomparti, FlexCook Technology, 2 resistenze superiori, Capacità fino a 9L/2,5kg, 8 Persone, 2700W, 7 Programmi, App My Moulinex, EZ9228

159,99 199,99€ -20%
Vedi l'offerta

Moulinex Easy Fry XL Surface Friggitrice ad Aria XL con Cestello Antiaderente Finestra di Osservazione 1,5 K a solo 109,99 euro!

Moulinex Easy Fry XL Surface, Friggitrice ad Aria XL con Cestello Antiaderente e Finestra di Osservazione, 1,5 Kg, Tecnologia Extra-Crisp e Doppia Resistenza, Cottura fino a 230°, AL4018

109,99 139,99€ -21,43%
Vedi l'offerta

Princess Friggitrice ad Aria Forno Deluxe 11 L a soli 99,99 euro!

Princess Friggitrice ad Aria Forno Deluxe – 11 L – 1800 W – Schermo tattile digitale – 10 programmi preimpostati – Girapollo e cestello inclusi – Acciaio inossidabile – 182075

99,99 149,99€ -33,34%
Vedi l'offerta

Moulinex Easy Fry & Grill XXL Friggitrice ad Aria, 6,5L a soli 89,99 euro!

Moulinex Easy Fry & Grill XXL Friggitrice ad Aria, 6,5Litri/2Kg, 2 Pietanze in 1, Cottura ad Aria e Griglia, Capacità fino a 8 Persone,1830W, 8 Programmi, App Ricette, EZ8018

89,99 120,99€ -25,62%
Vedi l'offerta

COSORI Friggitrice ad Aria 5,5 L a soli 80,74 euro!

COSORI Friggitrice ad Aria 5,5 Litri, Air Fryer, 1700W, 13 Funzioni, 85% Meno Olio, 75-205°C, Fino al 50% Più Veloce del Forno, 100 Ricette Italiane, Display Digitale, CP158 Nero

80,74 139,99€ -42%
Vedi l'offerta

Friggitrice senza olio PHILIPS 6,2 L a soli 79,99 euro!

Friggitrice senza olio – PHILIPS – AirFryer NA230/00 – Capacit? 6,2L – 13 programmi di cottura – 1700W

79,99 109,99€ -27,28%
Vedi l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
8 ott 2025
