Ultimo giorno per il buono Amazon Very Mobile

Mancano ormai pochissime ore alla chiusura del Black Friday da parte di Very Mobile. Insieme a esso chiuderà i battenti anche il buono Amazon di 10 euro, che è legato a varie offerte.

L’offerta che scadrà tra poco è quella da 6,99 euro al mese. Eccola nei dettagli:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti gli operatori mobile;

100 GIGA di traffico dati in 4G ;

; SIM e attivazione gratuite;

spedizione gratuita.

Per aderire a questa offerta portando un numero in Very Mobile basta accedere in questa pagina.

Con questa offerta non sono previsti costi extra o consumi imprevisti e l’offerta si rinnova lo stesso giorno ogni mese. È disponibile l’app per la verifica.

L’offerta è valida per chi proviene dai seguenti provider:

1 Mobile

CMLink

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

elimobile

Enegan

Fastweb

Feder Mobile

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lycamobile

Mundio Mobile

Noitel

NTmobile

NV Mobile

Optima

Ovunque Mobile

Plink

Plintron

PosteMobile

Rabona

Telmekom

Tiscali

Vianova

WithU

Per gli utenti sono disponibili anche 6,4 Giga più tutti i minuti e gli SMS inclusi, senza alcun costo aggiuntivo. I Giga utilizzabili in Unione Europea possono essere verificati direttamente sull’app Very.

In scadenza anche il buono Amazon di 10 euro

Il buono Amazon di 10 euro legato a questa e altre promozioni scade anche oggi 28 novembre 2022. Con questo buono è possibile fare acquisti sulla piattaforma di e-commerce su qualsiasi prodotto in offerta o meno.

Le altre promozioni a cui è legato sono due:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili, 150 GIGA di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese ;

verso i numeri fissi e mobili nazionali, verso tutti i numeri mobili, di traffico dati al costo di ; minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili, 220 GIGA di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.

Entrambe le offerte possono essere attivate accedendo qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.