Ultimo giorno per richiedere un prestito di 1.500 euro con un TAEG a partire dallo 0,01%

Sono tanti gli italiani che vivono in una situazione economica difficile. Una situazione che, spesso e volentieri, richiede la necessità di ottenere un prestito per far fronte a una spesa imprevista. Il problema è che quasi sempre i prestiti sono concessi a fronte di interessi esorbitanti, per cui il rischio di indebitarsi ulteriormente è concreto.

A questo proposito, segnaliamo che alla mezzanotte di oggi scade la promozione di Younited Credit grazie alla quale i nuovi clienti con più alto merito creditizio possono ottenere un prestito di 1.500 euro con un TAEG a partire dallo 0,01%, restituibile con rate mensili da 62,51 euro in 24 mesi. Calcolatrice alla mano, significa restituire la somma ricevuta in prestito aggiungendo 20 centesimi di interessi.

Come richiedere un prestito personale online con Younited Credit

Per richiedere un prestito con Younited Credit con un TAEG da 0,01% occorre collegarsi alla pagina dedicata alla promo, scegliere il tipo di progetto per cui si sta chiedendo un prestito e l’importo desiderato, per poi premere sul pulsante Richiedi subito.

Nella nuova pagina che si apre bisogna inserire il proprio indirizzo e-mail e aggiungere un segno di spunta accanto alla voce Autorizzo Younited al trattamento dei miei dati personali per tutte le seguenti finalità. Fatto questo, premere sul pulsante Richiedi fattibilità per proseguire.

Per ottenere la fattibilità, infine, occorre aggiungere un indirizzo e-mail, il proprio codice fiscale e il tipo di impiego. L’esito della richiesta è disponibile entro 24 ore dall’invio della domanda.

La richiesta di un prestito personale online con Younited Credit è gratuita. Ti ricordiamo che la promozione sarà valida fino alla mezzanotte di oggi: il tasso promozionale è riservato ai primi 50 nuovi clienti con più alto merito creditizio.

