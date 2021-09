Ultrabook Intel a meno di 300 euro: Chuwi HeroBook Pro

Se stai cercando un computer portatile pratico e soprattutto economico, abbiamo una soluzione che senza dubbio va presa in considerazione. Si tratta del Chuwi HeroBook Pro, un fantastico ultrabook dalle interessanti caratteristiche, oggi a meno di 300 euro su Amazon.

PC portatile Chuwi HeroBook Pro: caratteristiche tecniche

La soluzione di Chuwi offre un ottimo display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) con tecnologia IPS. Quest’ultima fornisce una fedele riproduzione cromatica e un angolo di visione di ben 178 gradi, piuttosto rara da trovare anche su computer di fascia superiore. Non manca la webcam con microfono, pur mantenendo i bordi piuttosto sottili. Interessante la tastiera che possiede di base il layout internazionale completo, ma che viene fornita con 4 cover in silicone che permettono di convertirla ad altri layout, italiano incluso. Buona la qualità costruttiva e i materiali che con 2,1cm di spessore e solo 1,39 chili di peso lo rendono un computer decisamente comodo da trasportare.

A spingere il sistema ci pensato una CPU Intel Celeron N4020, processore da 2 core e 2 thread con una frequenza massima di 2,8GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Lo spazio di archiviazione può inoltre essere espanso con una microSD fino a 128GB, grazie al pratico lettore integrato. La connettività è piuttosto essenziale: due porte USB Type-A, di cui una USB 3.0, un jack da 3,5mm combinato per cuffie/altoparlanti e microfono, una porta mini HDMI per collegare un secondo monitor in mirroring o in estensione. Non mancano le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Con un’autonomia di circa 9 ore, si tratta di un perfetto alleato per lo studio e il lavoro in mobilità.

Grazie ad uno sconto del 15%, l'HeroBook Pro è acquistabile su Amazon a soli 296,65 euro per un risparmio di 52,35 euro sul prezzo di listino.