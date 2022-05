Ultrainternet: Fibra Tiscali a 25,95, SCADE DOMANI

Scegliere l’Ultrainternet di Tiscali è sicuramente una delle scelte migliori che possiate fare soprattutto perché il provider sardo è stato premiato da Ookla come miglior connessione internet in Italia. L’offerta di Tiscali che vedremo tra un attimo offre internet senza limiti a casa fino ad 1 Gigabit al secondo disponibile fino a DOMANI ad un costo di soli 25,95 euro ogni mese. Dunque se state cercando di attivare internet a casa date un’occhiata a questa proposta di Tiscali.

Ultrainternet Tiscali: scopri come attivarla

La promozione di Tiscali prevede internet senza limiti anche in FTTH con una velocità massima fino ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mega in upload con il Modem Super Wi-Fi incluso in comodato d’uso gratuito. Tutto questo ad un prezzo mensile davvero concorrenziale. Stiamo parlando di 25,95 euro mensili.

Questo abbonamento include anche le chiamate a consumo. A tal proposito è però possibile aggiungere il servizio Full. L’opzione aggiuntiva disponibile a 2 euro al mese in più offre le chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri sia mobili che fissi nazionali.

La tariffa in questione ha un prezzo bloccato per 2 anni, ma leggendo la sintesi contrattuale il prezzo dovrebbe continuare anche dopo i 24 mesi.

Per capire la tecnologia attivabile in una determinata zona è possibile verificare la copertura presente in zona selezionando il link presente poco sopra.

Costi ed altro

Questa promozione è attivabile ONLINE solo fino a domani. Nel canone mensile dei 25,95 euro mensili è anche incluso il costo di attivazione che ammonterebbe a 96 euro per 2 anni. In pratica, questo contributo viene spalmato nei due anni direttamente in bolletta. Questo significa che l’offerta ha un canone fisso di 21,95€ con l’aggiunta di 4 euro.

L’offerta Ultrainternet Fibra non ha vincoli di permanenza contrattuale e può essere disattivata in qualsiasi momento senza pagare alcuna penalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.