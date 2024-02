Umidificatore Philips in SCONTO ad un ottimo prezzo su Amazon

Questo umidificatore Philips è perfetto per purificare al meglio l’aria di casa, aiutandoti a prevenire la diffusione di germi, ma anche di macchie di umidità e di calcare. Il tutto ad un prezzo in offerta di 79,99 euro invece di 104,68: un ottimo affare su un prodotto di qualità facile da pulire e ricco di funzioni.

Umidificatore Philips in offerta: le caratteristiche

Questo umidificatore è progettato per per fornire fino a 250 ml/h di umidità. Con un serbatoio da 2 litri, è ideale per ambienti fino a 38 m², garantendo un’atmosfera ottimale nella tua camera da letto o nella stanza dei bambini.

Grazie a questo accessorio puoi dire addio alle superfici bagnate e ai depositi di calcare con la tecnologia di evaporazione ultra-fine, che rende il vapore invisibile e riduce la presenza di impurità nell’aria. La tecnologia NanoCloud offre un vapore più pulito rispetto agli umidificatori a ultrasuoni, evitando il riscaldamento dell’acqua e diffondendo il 99% in meno di germi rispetto ai dispositivi tradizionali.

Il sistema è facile da usare e si spegne automaticamente quando il serbatoio è vuoto offrendo un riempimento agevole grazie al serbatoio rimovibile. Il prezzo di 79,99 euro rispetto ai 104,68 richiesti solitamente è un vero affare: non fartelo scappare.

