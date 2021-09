Un affare da mettere sulla scrivania: monitor LG UltraWide a meno di 200 euro

È possibile ottenere un monitor UltraWide a meno di 200 euro? Oggi si grazie alle offerte del giorno di Amazon. Il portale leader dell’e-commerce, infatti, oggi propone il monitor LG 29WN600 ad un prezzo semplicemente strepitoso, ideale per ottimizzare il proprio lavoro.

Monitor UltraWide LG 29WN600: caratteristiche tecniche

La proposta di LG presenta un pannello Full HD+ (2560×1080) IPS da 29 pollici, con un formato 21:9 ovvero UltraWide. In sostanza si tratta di un pannello più largo rispetto ai tradizionali 16:9 che fornisce un’area di lavoro più ampia. La scelta della tecnologia IPS inoltre garantisce una riproduzione cromatica fedele, grazie alla copertura del 99% dello spazio di colore sRGB. Non manca inoltre il supporto all’HDR10 che garantisce una maggiore brillantezza al pannello. Buono il design ultrasottile così come i due altoparlanti MaxxAudio da ben 14 Watt che permettono di risparmiare l’ingombro di periferiche audio esterne.

Pur essendo una soluzione votata alla produttività, è incredibile la versatilità che LG ha concesso a questo schermo. Non mancano ovviamente soluzioni come l’EyeCare che protegge gli occhi dalla luce blu prodotta dall’illuminazione o il FlickerFree. Tuttavia, l’azienda ha integrato un ventaglio di funzionalità dedicate ai giocatori più esigenti. Il refresh rate a 75Hz, infatti, si abbina al FreeSync di AMD che elimina i fastidiosi problemi di tearing e stuttering durante le fasi di gioco. Presente il Black Stabilizer che gestisce automaticamente il contrasto per migliorare la visibilità nelle zone buie. Non manca neanche il mirino Crosshair per gli appassionati di sparatutto. Buona anche la connettività che offre due porte HDMI, una DisplayPort ed il classico jack da 3,5mm per cuffie o altoparlanti. Insomma, un monitor adatto davvero ad ogni situazione, ad un prezzo decisamente conveniente.

Grazie ad un’offerta lampo il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 199,99 euro con uno sconto di ben 149 euro sul prezzo di listino, semplicemente un affare.