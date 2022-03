Un aiuto al popolo ucraino anche tramite PagoPA e app IO

Nei giorni in cui iniziano ad emergere tentativi di truffa che simulano raccolte fondi per l’Ucraina per trarre lucro dalla bontà d’animo delle persone, è di particolare importanza l’iniziativa di PagoPA che, tramite l’app IO, mette a disposizione un riferimento chiaro e inoppugnabile per portare avanti le proprie donazioni. L’idea è quella di sfruttare un canale standard di dialogo tra cittadino e pubblica amministrazione per creare un canale preferenziale attraverso cui effettuare una donazione sicura, i cui vantaggi ricadranno in modo diretto e immediato sulla causa attivata e sull’associazione benefica selezionata.

L’iniziativa porta le firme del ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale, nonché della Croce Rossa Italiana, della Fondazione AVSI, della Fondazione Soleterre e di Save the Children.

Donare con PagoPA

Da oggi, direttamente tramite l’app IO (ultimo aggiornamento) o tramite il sito della piattaforma PagoPA, è possibile effettuare una donazione in denaro sapendo che sarà redistribuita tra le associazioni aderenti all’iniziativa sulla base delle scelte effettuate dai singoli cittadini. Spiega PagoPA:

In pochi clic si potrà procedere, senza commissioni in caso di pagamento con carte di credito, debito o prepagate dei circuiti supportati. Questo grazie alla collaborazione con Nexi, il cui impegno ha reso gratuita l’operazione per chi vorrà donare tramite carta, eliminando i costi di transazione a carico dei cittadini. L’importo – detraibile se si versa tramite l’app IO – sarà interamente devoluto all’organizzazione beneficiaria.

Così Giuseppe Virgone, Amministratore unico di PagoPA:

Questa iniziativa, che abbiamo fortemente voluto perché sentivamo giusto metterci a disposizione vista la straordinarietà della situazione, dimostra ancora una volta come le piattaforme digitali pubbliche siano uno strumento potente a disposizione dei cittadini e dello Stato per rispondere in modo efficace alle esigenze della collettività

Donare tramite app IO

La donazione tramite app IO è molto semplice:

si apre l’app sul proprio dispositivo e vi si accede con SPID o CIE si preme sull’apposito box azzurro “Fai una donazione” scegli l’organizzazione umanitaria a cui intendi devolvere e seleziona la somma (da 5 a 200€) completa la donazione scegliendo uno dei metodi di pagamento precaricati sul proprio account “L’importo arriverà direttamente sul conto corrente dell’organizzazione e tu riceverai un’email con i dati utili ai fini delle agevolazioni fiscali“

Donare tramite il sito di PagoPA

Per effettuare la donazione tramite il sito di PagoPA occorre accedere a questa pagina e seguire la procedura online.