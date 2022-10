Un cloud per la famiglia: 2TB di spazio (a vita) a soli 500€

Nell’era di smartphone, PC e tablet – si sa – lo spazio non basta mai. Fotografie, video, documenti, registrazioni audio: ogni cosa ha un peso che non può essere interamente sostenuto dai dispositivi. È in questo momento che entrano in gioco i cloud storage: spazi di archiviazione online che permettono a chiunque di accedere ai propri file in qualsiasi momento, senza però “pesare” sulla memoria di telefonini e computer.

Ma che succede quando ad usufruirne non è più il singolo utente, bensì un’intera famiglia? I primi a lievitare saranno i costi: due, tre o quattro abbonamenti annuali potrebbero gravare in modo non indifferente sul bilancio famigliare. Per fortuna una soluzione c’è. Si chiama “pCloud for Family” ed è un servizio che offre spazi di archiviazione con funzionalità premium a gruppi familiari fino a un massimo di 5 persone.

Il vantaggio principale, però, risiede proprio nel prezzo. Scordati qualsiasi abbonamento, perché pCloud offre uno spazio a vita con pagamento una tantum al momento dell’acquisto. Al momento le promozioni attive sono due: quella da 2TB di spazio cloud a 500 euro, mentre quello da 10TB è in offerta a 1.390 euro. In entrambi i casi il pagamento è unico, si tratta perciò di un investimento iniziale a fronte di un utilizzo senza limiti temporali, senza spese nascoste.

pCloud for Family: tutte le funzionalità premium

Il servizio offerto da pCloud è perfetto per il backup di tutti i file. Tra i vantaggi non solo c’è la possibilità di caricare automaticamente foto e video all’interno del cloud, ma anche di visualizzarli in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo collegato grazie alla sincronizzazione automatica. È inoltre possibile condividere qualsiasi file caricato attraverso link o cartelle condivise. Intuitiva anche la gestione dei file: puoi recuperare quelli cancellati entro 30 giorni, visualizzare anteprime o guardare video / ascoltare audio direttamente in app e anche recuperare vecchie versioni di file. Il tutto, protetto da crittografia 256-bit AES e copia backup su 5 server differenti.

Perché scegliere pCloud for Family?

Risparmio economico : pagamento unico senza abbonamenti né costi nascosti unito a spazio di archiviazione a vita sono vantaggi difficilmente riscontrabili in altri servizi competitor;

: pagamento unico senza abbonamenti né costi nascosti unito a spazio di archiviazione a vita sono vantaggi difficilmente riscontrabili in altri servizi competitor; Condivisione dello spazio : puoi liberamente selezionare e gestire la quantità di spazio di archiviazione per ciascun membro della famiglia;

: puoi liberamente selezionare e gestire la quantità di spazio di archiviazione per ciascun membro della famiglia; Mantieni il tuo account privato: la privacy è importante, perciò con pCloud for Family ogni membro della famiglia avrà il proprio spazio personale.

Ricapitolando le promozioni attive, la più economica è l’offerta a 500 euro (invece di 1.400) per 2TB di spazio. La più capiente, invece, include 10TB di archiviazione cloud al prezzo di 1.390 euro anziché 6.950. Entrambi i piani sono a vita e possono essere condivisi con un massimo di 4 persone aggiuntive, oltre a te. A questo link puoi accedere a tutte le offerte attive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.