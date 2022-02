Un connettore, 8 porte con questo HUB Type-C in offerta

Non serve acquistare carovane di adattatori per avere tutta la connettività di cui hai bisogno su ultrabook o MacBook. Con l’HUB USB-C Fakeme 8 in 1 puoi espandere gli ingressi del tuo computer al costo di una semplice porta USB Type-C ed un prezzo modico per soli 35 euro su Amazon.

HUB USB Type-C Fakeme 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è ormai classico per questo tipo di accessorio, con una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio. Questo consente di dissipare agevolmente il calore dato dalla porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W. Questa consente di collegare l’alimentatore direttamente all’HUB in modo da ricaricare il PC ed eventuali dispositivi mobili impegnando una singola porta USB. Non manca l’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione. La risoluzione massima è di 4K offrendo un ottimo supporto per i professionisti che necessitano di un’area di lavoro più ampia. Per le applicazioni in mobilità ad uso professionale si tratta senza dubbio di una delle migliori soluzioni disponibili.

Naturalmente sono presenti diverse porte USB Type-A, in questo caso tre di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste consentono di effettuare rapidamente backup o spostamenti da/a periferiche esterne come pendrive, HDD o SSD. Decisamente pratico il lettore di schede capace di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. Un’ottima soluzione per i professionisti della grafica e la post-produzione che quotidianamente utilizzano questi supporti. Completa la dotazione una porta RJ45 Gigabit LAN, che ti consente di connettere il computer via cavo per la massima velocità e stabilità della rete.

Grazie ad uno sconto del 30%, l’HUB Fakeme 8 in 1 è disponibile a soli 34,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 15 euro sul prezzo di listino.