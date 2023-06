Un corso completo per padroneggiare Python a soli 16€

Python è un potente linguaggio di programmazione che si è rapidamente diffuso in ogni ambito, dalla data science all’intelligenza artificiale, dalla web development alla robotica. Se vuoi rimanere al passo con le tendenze del settore e acquisire competenze che aprono le porte a un futuro professionale ricco di opportunità, non puoi permetterti di ignorare Python.

Versatile e intuitivo, Python è particolarmente apprezzato per la sua capacità di essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni. Se desideri sfruttare appieno il potenziale di Python e diventare un esperto nella programmazione di applicazioni efficaci e innovative, il corso completo “Python Pro: da Principiante a Software Engineer (2023)” è ciò di cui hai bisogno. Questo corso, aggiornato alla versione 3.11 di Ottobre 2022, è stato progettato per guidarti passo dopo passo nell’esplorazione di Python e del paradigma Object-Oriented. Puoi trovarlo in offerta a soli 16,99 euro ancora per pochissimo tempo.

Un mondo di opportunità con Python

Il corso parte dalle basi, offrendoti una solida comprensione del paradigma Object-Oriented, che è fondamentale non solo per Python, ma anche per altri linguaggi come Java, C#, Swift e C++. Imparerai a organizzare il tuo codice in modo efficace, sfruttando i diversi livelli di organizzazione del linguaggio, dalle strutture di base alle strutture object-oriented e ai programmi stessi.

L’apprendimento avviene attraverso una combinazione di lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e quiz per verificare la tua comprensione. Inoltre, il corso è costantemente aggiornato per tener conto delle nuove versioni del linguaggio, in modo che tu possa seguire il percorso sequenziale dal principio alla fine.

Investire nel tuo apprendimento di Python è un passo fondamentale per il tuo successo nel mondo della programmazione. Il corso “Python Pro: da Principiante a Software Engineer (2023)” ti offre l’opportunità di acquisire una conoscenza approfondita di Python e del paradigma Object-Oriented, offrendoti le competenze necessarie per distinguerti nella tua carriera.

In offerta a 16,99 euro (una tantum), otterrai accesso illimitato al corso completo, incluse videolezioni on-demand e risorse aggiuntive, tutti gli aggiornamenti futuri e un certificato di completamento a fine corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.