Un Mini PC con Intel Core i9 desktop? Si con questo computer!

Quello che ti proponiamo oggi è un Mini PC diverso dal solito, assemblato da un'azienda tutta italiana. È un PC personalizzato rivolto soprattutto ai professionisti che necessitano di prestazioni estreme. Si tratta del Mini PC proposto da Romagna Computer, un vero computer desktop equipaggiato con un Intel i9, ma racchiuso in un case estremamente compatto, oggi scontato di ben 90 euro.

Mini PC di Romagna Computer: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Core i9-9900, una CPU da ben 8 core e 16 thread con una frequenza massima di addirittura 5GHz. Ad affiancarla ci pensa una mostruosa memoria RAM da 32GB ed un SSD NVMe da 1TB. Naturalmente il tutto è completamente espandibile, grazie alla scheda madre dedicata che consente, volendo, anche di sostituire il processore. È evidente che si tratti di un Mini PC dedicato all’applicazione professionale, per la gestione di flussi di lavoro davvero impegnativi. Ciò non toglie che si tratti di una configurazione perfetta anche per l’uso domestico. In particolare, è un’ottima soluzione per chi lavora in smart working, e desidera un computer dall’ingombro ridotto al minimo, ma non può rinunciare alle prestazioni di un desktop di fascia alta. Insomma, dal punto di vista delle performance c’è davvero poco da aggiungere, dato che parliamo di componenti top di gamma e rigorosamente desktop, quindi seppur con un formato compatto, rappresenta un effettivo equivalente di una configurazione tower.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono tre, di cui due con specifica USB 3.1 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C frontale che consente di collegare i dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono tre: una HDMI, una DisplayPort ed una VGA. Queste consentono di collegare contemporaneamente 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere la massima velocità e stabilità della rete, indispensabile in ambiente professionale. Tuttavia, è presente l’immancabile connessione Wi-Fi dual band, dotata di una doppia antenna esterna ad alto guadagno da installare direttamente sul case. Chiude il Bluetooth 4.2 per l’associazione di eventuali periferiche esterne. In sostanza un computer incredibile, soprattutto considerando il prezzo.

Grazie ad uno sconto di ben 90 euro, il Mini PC di Romagna Computer può essere acquistato su Amazon a soli 899 euro.