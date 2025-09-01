Un mondo di brani e podcast con Apple Music: gratis per 30 giorni

La musica non conosce pause né stagioni. Con Apple Music puoi avere sempre a portata di mano milioni di brani, album e podcast, perfetti per accompagnarti durante il lavoro, lo studio, gli allenamenti o i momenti di relax. E per iniziare, hai subito a disposizione 1 mese di prova gratuita senza alcun impegno.

Playlist che parlano di te

Uno dei punti di forza di Apple Music è la cura nella creazione delle playlist: non semplici raccolte di canzoni, ma selezioni realizzate da esperti del settore, aggiornate costantemente per farti scoprire nuovi artisti e riscoprire grandi classici.

Vuoi seguire le ultime tendenze? Preferisci collezioni tematiche adatte al tuo umore? Oppure cerchi ispirazione per un viaggio o una cena? In ogni caso troverai la colonna sonora perfetta. Apple Music non è solo ascolto: la piattaforma integra funzioni smart come la Discovery Station, che ti propone brani su misura in base ai tuoi gusti. A breve arriveranno anche playlist generate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, pensate per offrire un’esperienza ancora più personalizzata. In più, non mancano i contenuti esclusivi: uscite in anteprima, playlist locali per scoprire la scena musicale della tua zona e album degli artisti più seguiti al mondo, passando per tante altre star internazionali. Attivare la prova gratuita è semplicissimo:

Vai sul sito ufficiale di Apple Music.

Clicca su Prova gratis .

In pochi secondi avrai accesso a tutta la libreria musicale e ai podcast disponibili.

Dopo il mese di prova, l’abbonamento standard è disponibile a 10,99€ al mese.

Se sei studente universitario, invece, puoi ottenere Apple Music + Apple TV+ a soli 5,99€ al mese. Il tuo viaggio musicale inizia qui: attiva ora la prova gratuita e lasciati sorprendere dal mondo di Apple Music.