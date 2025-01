Un mondo di musica ti aspetta con Apple Music: provalo gratis

Un mese gratis, poi €10,99 al mese

Se ti iscrivi per la prima volta, puoi ottenere 1 mese gratuito di Apple Music e poi decidere se continuare con l’abbonamento individuale al costo di €10,99 al mese, senza vincoli e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Per gli studenti universitari, invece, l’abbonamento è disponibile a soli €5,99 al mese e include anche Apple TV+ gratis, un’opportunità straordinaria per un intrattenimento completo.

Piani personalizzati per ogni esigenza

Apple Music offre piani che si adattano a diversi stili di vita. Il piano Famiglia, a €16,99 al mese, consente l’accesso illimitato fino a sei persone, con una libreria musicale personalizzata per ciascuno. Inoltre, se acquisti un dispositivo Apple idoneo, potrai beneficiare di 3 mesi di Apple Music gratis.

Disponibile su tutti i tuoi dispositivi

Apple Music è progettato per seguirti ovunque. Puoi ascoltarlo su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod e persino su dispositivi Android, Playstation, Xbox e smart TV compatibili come Samsung e LG. Con un unico abbonamento, puoi portare la tua musica preferita con te, ovunque tu sia.

Prova Apple One per un’esperienza completa

Se cerchi un pacchetto all-inclusive, Apple One ti permette di combinare Apple Music con altri servizi Apple come Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ in un unico abbonamento conveniente. Anche in questo caso, è previsto un mese di prova gratuita.

Che tu sia un appassionato di musica, uno studente o una famiglia, Apple Music ha il piano perfetto per te. Per provare Apple Music clicca qui.