Un monitor HP 23.8" FHD eccezionale in SCONTO su Amazon

HP 524sh è il monitor perfetto per l’ufficio: schermo da 23.8 pollici, risoluzione FHD, tecnologia antiriflesso e regolabile in altezza. Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 129,99 euro, un’offerta a tempo che include anche la spedizione Prime per la consegna imemdiata.

Monitor HP 524sh: le caratteristiche

Con una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel e un pannello IPS, questo schermo offre immagini nitide e dettagliate, ideali per lavoro, studio e intrattenimento. La tecnologia IPS assicura un angolo di visione di 178°, permettendo una visione chiara da qualsiasi angolazione.

La tecnologia HP Eye Ease è utile per lunghe sessioni di lavoro dato che è riduce l’affaticamento degli occhi filtrando la luce blu senza alterare la qualità dei colori. Poi, il tempo di risposta di 5 ms GtG (Gray to Gray) con Overdrive garantisce una transizione rapida delle immagini, riducendo il motion blur e migliorando l’esperienza visiva durante le attività più dinamiche.

Il design del monitor HP 524sh è elegante e funzionale, con cornici sottili su tre lati che massimizzano l’area di visualizzazione. La possibilità di regolare l’inclinazione dello schermo, da 5° in avanti a 25° indietro, consente di adattare facilmente il display alla propria postura per un comfort ottimale.

Parlando di connettività, il monitor è ben equipaggiato con due porte HDMI 1.4 e una porta VGA, permettendo di collegare facilmente diversi dispositivi. All’interno della confezione troverai un cavo HDMI.

Acquistabile anche per chi possiede la Carta del Docente, è un monitor affidabile e ben progettato, ideale per chi cerca un display di qualità dalle ottime prestazioni e dal prezzo conveniente. Acquistalo a soli 129,99 euro.