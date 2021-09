Un MOSTRO di tablet super accessoriato a 116€ su Amazon

Un tablet performante e realmente interessante non deve costare un patrimonio. Basta saper scegliere la giusta occasione. Quella che ho appena scovato su Amazon ti permetterà di portare a casa un device super accessoriato, con tutto quello che ti serve, a 116€ appena: completa l'ordine rapidamente per godere anche di spedizioni rapide e gratis.

Eccellente tablet in gran sconto su Amazon

Un prodotto decisamente interessante, a partire dall'ampio display da 10″. Il suo cuore pulsante è un processore octa core, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo è Android 10, senza grosse personalizzazioni, che potrebbero rallentarlo.

Insomma, tutto quello di cui hai bisogno per lavorare, studiare, guardare video e divertirti. Non mancano nemmeno fotocamere e microfono per videoconferenze e videochiamate di piacere. La connettività prevede naturalmente il WiFi – per la connessione a Internet – e il Bluetooth, perfetto per collegare dispositivi esterni. A completare le specifiche, un'autonomia energetica d'eccezione, garantita dall'enorme batteria da 8000 mAh.

Come anticipato in apertura, il bello di questo gioiellino è che – in dotazione – ricevi tutti gli accessori che potrebbero servirti. In confezione troverai: una custodia, una tastiera, un adattatore USB OTG, un caricabatterie, un cavo USB C, un mouse senza fili e un paio di auricolari a cavo. Manca assolutamente niente, insomma.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso con questo eccezionale tablet, super accessoriato, ora a prezzo ridicolo: completa l'ordine immediatamente per averlo a 116€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: i coupon attivabili sono pochissimi.