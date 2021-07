Un mouse wireless ultra silenzioso per ogni occasione: Logitech M220 al 50%

Se stai cercando un buon mouse wireless al prezzo più basso possibile, abbiamo un’occasione davvero imperdibile per te. Stiamo parlando del Logitech M220, un mouse ambidestro dalle ottime prestazioni, che oggi Amazon propone con uno sconto di addirittura il 50%.

Mouse Logitech M220 Wireless: caratteristiche tecniche

Il mouse in questione è una periferica piuttosto essenziale, senza enormi pretese. Due tasti, destro e sinistro, ed una rotellina cliccabile al centro. Ciò che fa la differenza, rispetto agli altri prodotti della categoria, è piuttosto la silenziosità. I clic sono estremamente silenziosi, così come la rotellina in gomma praticamente quasi inudibile. La riduzione del rumore rispetto ai mouse tradizionali è, infatti, del 90%. Si tratta di un mouse pensato per la produttività, molto semplice, ma che svolge egregiamente il suo lavoro. Ideale quindi sia in casa che fuori, da utilizzare magari di notte, senza disturbare chi ci circonda.

All’interno della confezione è incluso ovviamente il ricevitore, un piccolo dongle da inserire in una qualsiasi delle porte USB. Utile la possibilità di riporre il dongle direttamente all’interno del mouse in modo da semplificarne il trasporto, e ridurre il rischio di smarrimento. Tuttavia, le dimensioni sono decisamente ridotte, e lasciarlo collegato non inficia la possibilità di riporre il laptop in borsa o nello zaino. Ottima la durata della batteria, una singola AA, in grado di alimentare il mouse per ben 18 mesi. Non da meno il sensore da 1000 DPI che offre grande precisione praticamente su qualsiasi superficie.

Grazie ad un’offerta a tempo, i più veloci potranno acquistare l’M220 a soli 12,99 euro su Amazon, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino per la variante nera o blu.