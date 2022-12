Un "pacchetto" di corsi sotto l'albero: ecco la promo Domestika

Sei alla ricerca di un regalo utile e al tempo stesso originale per un amico, un familiare, il tuo partner o semplicemente te stesso? Domestika ha appena lanciato una promozione tutta natalizia che potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di un pacchetto da tre corsi a scelta tra un’ampia selezione per imparare o migliorare in diversi campi: illustrazione, craft, marketing & business, ma anche fotografia e video, web e app design – tanto per citarne alcuni.

Il prezzo è molto più vantaggioso rispetto all’acquisto singolo: soltanto 37,90 euro anziché 68,70, pari a uno sconto del 45%. Insomma: un’ottima occasione per aggiungere un “pacchetto” un po’ particolare da scartare questo Natale.

Quale corso scegliere? Consigli utili

La selezione di corsi disponibili è davvero ampia: in vetta troviamo le top vendite, ovvero i corsi più amati dagli utenti per la loro professionalità e completezza. Ma se proprio non sai cosa scegliere, ecco una selezione dei più interessanti che (secondo noi) potrebbero fare al caso tuo.

Introduzione ad Adobe Photoshop di Carles Marsal – Con questi 5 corsi imparerai a usare Adobe Photoshop anche se non hai mai utilizzato prima il programma. Attraverso una serie di lezioni pratiche scoprirai tutto quello che devi sapere per diventare un professionista del design e del ritocco digitale.

Fotografia professionale per Instagram di Mina Barrio – In questo corso scoprirai come curare sia l'aspetto creativo delle tue fotografie sia la tecnica, utilizzando esclusivamente gli strumenti che ti offre il tuo smartphone, modificando le tue immagini come un grande instagrammer.

Introduzione ad Adobe Illustrator di Aarón Martínez – Se vuoi realizzare progetti vettoriali come un vero professionista, in questo Domestika Basics composto da 6 corsi scoprirai come farlo per supporti stampati e digitali utilizzando Adobe Illustrator. In questo percorso ti accompagnerà Aarón Martínez, illustratore, designer e insegnante di diversi corsi di Domestika.

Google Ads e Facebook Ads da zero di Arantxa & Guille – In questo corso, Arantxa e Guillermo ti insegneranno come creare campagne di digital marketing su Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads, ad oggi considerate le due piattaforme più importanti nel settore. Acquisirai le conoscenze necessarie per creare campagne in modo pratico e trarne il massimo vantaggio.

Strategia di comunicazione per social network di Núria Mañé – In questo corso imparerai a sviluppare, passo dopo passo, un social media plan per ottenere una buona presenza online grazie a una strategia digitale ben definita.

Cosa offre un corso Domestika

Ogni corso permette di accedere a videolezioni online e on-demand che l’utente può seguire seguendo il proprio ritmo e riguardare più volte, in qualsiasi momento. Questa soluzione permette di integrare perfettamente i corsi all’interno di qualsiasi routine quotidiana, per imparare senza sforzi.

I corsi proposti da Domestika sono di altissima qualità, grazie alla preparazione e professionalità degli insegnanti – la maggior parte dei quali vanta anni di esperienza nel settore. Oltre alle videolezioni, sono disponibili risorse aggiuntive quali testi esplicativi, esercitazioni pratiche e l’accesso alla community dedicata.

Anche il prezzo è vantaggioso: se vuoi risparmiare in vista delle festività natalizie, il pacchetto di 3 corsi è il regalo perfetto per te e chi ti circonda. A questo link puoi visualizzare l’intero catalogo e scegliere le lezioni che più ti interessano tra quelle proposte.

