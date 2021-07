Un Paese di santi, poeti e allenatori

L'Italia è un Paese di santi, poeti e navigatori. Ma all'occorrenza ce la caviamo tutti molto bene nel diventare estemporanei Presidenti della Repubblica, Virologi, Ministri, Infettivologi. Nelle ultime settimane, pur riconoscendo indiscussa leadership a mister Mancini, siamo tornati ad essere anche tutti allenatori.

Imparare il Calcio online

Ma siamo davvero tutti bravi ad allenare, oppure siamo soltanto tutti bravi a giudicare? Chi si è posto questo problema potrebbe togliersi qualche importante curiosità con semplici corsi online che insegnano a giocare, ad allenare, a pensare ed a capire il calcio. Sia chiaro: se per te il calcio sono soltanto 20 persone che corrono dietro ad un pallone e due ferme in porta, allora non è tema che fa per te. Se invece ti interessano davvero moduli, costruzione dal basso, pressing e fuorigioco, allora potresti accrescere la tua cultura con una serie di corsi online che possono offrirti nuove chiavi di lettura con cui guardare le prossime partite.

Qualche esempio:

Una volta passate queste prove potrai sperimentarti nelle tesi depositate a Coverciano, laddove sono passati tutti i migliori allenatori d'Italia. Perché anche nel calcio non ci si improvvisa e per arrivare ai vertici occorre studiare, sapere, imparare e applicare. Anche partendo da Udemy, perché no.